Emel Sayın Zorlu PSM sahnesinde Zamana Yolculuk yaptırdı
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Emel Sayın Zorlu PSM sahnesinde Zamana Yolculuk yaptırdı

Türkiye'nin en sevilen ses sanatçısı, müzik yorumcusu ve sinema oyuncusu Emel Sayın, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Turkcell Sahnesi'nde unutulmaz bir geceye imza attı.

12.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:14
Emel Sayın Zorlu PSM sahnesinde Zamana Yolculuk yaptırdı

Sesiyle "Mavi Boncuk", "Olmaz Böyle Şey", "Feride" gibi Türk müzik tarihine damgasını vuran parçalara hayat veren Zorlu PSM sahnesinde benzersiz bir konser deneyimi sunacak.

Plakları, kasetleri ve cd'lerini topladığımız; unutamadığımız, her defasında yeni bir heyecanla izlediğimiz filmleriyle hayatımızı renklendiren, 'nin en sevilen ses ve yıldızlarından Emel Sayın müzikseverlere Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde, zamana yolculuk yaptırdı.

Kaynak: Bültenler
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