Emel Sayın Zorlu PSM sahnesinde Zamana Yolculuk yaptırdı

12.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:14

Sesiyle "Mavi Boncuk", "Olmaz Böyle Şey", "Feride" gibi Türk müzik tarihine damgasını vuran parçalara hayat veren Emel Sayın Zorlu PSM sahnesinde benzersiz bir konser deneyimi sunacak.

Plakları, kasetleri ve cd'lerini topladığımız; unutamadığımız, her defasında yeni bir heyecanla izlediğimiz filmleriyle hayatımızı renklendiren, Türkiye'nin en sevilen ses ve yıldızlarından Emel Sayın müzikseverlere Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde, zamana yolculuk yaptırdı.

Kaynak: Bültenler