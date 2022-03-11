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Emektar gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Emektar gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta emektar gazeteci Hüsamettin Turgut, son yolcuğuna uğurlandı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta emektar gazeteci Hüsamettin Turgut, son yolcuğuna uğurlandı.

Tokat'ta evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu emektar gazeteci Hüsamettin Turgut (80) sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Alipaşa Caminde cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazında Turgut'u meslektaşları yalnız bırakmadı. Cenazeye; Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Turgut'un cenazesi Erenler Mezarlığında toprağa verildi.

Hayatını mesleğine adadı

Tokat Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden emekli olduktan sonra ayık gazete çıkartan Turgut, Anadolu Basın Birliği Başkanlığının yanı sıra 25 yıl TRT Tokat Temsilciliği görevini yaptı. Turgut, evli ve 3 çocuk babası idi. - TOKAT

Emektar gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

Emektar gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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