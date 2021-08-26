Emektar doktor son yemeğini yiyemedi
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Emektar doktor son yemeğini yiyemedi

Emektar doktor son yemeğini yiyemedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çivril ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada panelvanın çarptığı emektar doktor hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada panelvanın çarptığı emektar doktor hayatını kaybetti. Her gün aynı yerlerden aldığı yiyecekleri evine götüren doktorun son yemekleri yola saçıldı.

Kaza, bugün saat 17.40 sıralarında Denizli-Uşak karayolu Çivril Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 20 BA 873 plakalı Fiat marka panelvan aracı ile Uşak istikametinden Denizli'ye gitmekte olan Süleyman Ç., Çivril Otogar Kavşağı'na yaklaştığında orta refüjden bir anda karayoluna inen Bayram Çilingir'i (82) fark edince frene bastı. Yaklaşık 100 metre zikzaklar çizerek ilerleyen araç, sürücünün tüm çabalarına rağmen önce emektar doktor Bayram Çilingir'e ardından ise yolun sağındaki balıkçıda yemek yiyen bir müşterinin park halinde bulunan 34 RG 8955 plakalı Fiat marka otomobiline çarptı.

Balıkçıdaki müşterilerin gözleri önünde yaşanan kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, Bayram Çilingir'in hayatını kaybettiğimi belirledi. Çilingir'in cenazesi, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri çalışmalarının tamamlanması sırasında Uşak-Denizli karayolunda trafik 1 saat kontrollü olarak sağlandı.

Her gün aynı saate evine yemek götürüyordu

Çivril'in ilk hekimlerinden olan Bayram Çilingir'in ölüm haberi ilçede üzüntüye neden oldu. Eşini de seneler önce kaybeden Çilingir'in tek başına yaşadığı, her gün aynı saatte yolun karşısındaki restorandan aldığı yemekleri ile pideciden aldığı 1 tane pideyi evine götürüp yediği öğrenildi. Kazanın ardından Çilingir'in sefer tasıyla evine götürdüğü son yemeğinin yola saçıldığını görenler, duygusal anlar yaşadı. - DENİZLİ

Emektar doktor son yemeğini yiyemedi
Emektar doktor son yemeğini yiyemedi
Emektar doktor son yemeğini yiyemedi
Emektar doktor son yemeğini yiyemedi
Emektar doktor son yemeğini yiyemedi
Emektar doktor son yemeğini yiyemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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