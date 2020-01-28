Emeklililk reformunu protesto eden Fransız itfaiyeciler 2. kez Paris sokaklarında

28.01.2020 22:46 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:46

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce itfaiye memuru daha iyi koşullarda çalışmak ve emeklilik risk paylarının artırılması amacıyla protesto gösterisi düzenledi.



İtfaiyeciler yaklaşık dört ay önce yine aynı nedenle sokaklara inmişti. Euronews.com'da Görüntüle