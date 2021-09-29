Emekliliğinde kaval yapımına merak sarıp atölye devraldı - Haberler
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Emekliliğinde kaval yapımına merak sarıp atölye devraldı

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Kültür Sanat
Emekliliğinde kaval yapımına merak sarıp atölye devraldı

Adana'da emekliliğinde kaval yapımına merak saran 60 yaşındaki Mahir Panayır, arkadaşından devraldığı atölyede hem mesleği yaşatıyor hem de sevdiği işi yapıyor.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da emekliliğinde kaval yapımına merak saran 60 yaşındaki Mahir Panayır, arkadaşından devraldığı atölyede hem mesleği yaşatıyor hem de sevdiği işi yapıyor.

Mahir Panayır, 2017'de devlet memurluğundan emekli olduktan sonra kaval çalmayı öğrendiği arkadaşı Kadir Çağdaş'ın Seyhan ilçesindeki atölyesine gitmeye başladı.

Vaktinin büyük çoğunluğunu burada geçirmeye başlayan Panayır, arkadaşının 2 yıl önce vefat etmesi üzerine atölyeyi mirasçılarından devraldıktan sonra enstrümanın yapımı için de kolları sıvadı.

Panayır, o günden bu yana sipariş üzerine konservatuvar öğrencilerine ve meraklılarına kaval yapıyor.

Mahir Panayır, AA muhabirine, amatörce çalmayı bildiği enstrümanı arkadaşının ölümünün ardından aldığı atölyede yapmaya karar verdiğini, o günden bu yana da elinden tornayı düşürmediğini belirtti.

Arkadaşını izleyerek biraz fikir sahibi olduğu kaval yapımı konusunda başlarda biraz zorlandığını aktaran Panayır, "İlk başlarda hiç anlamadığım bir işe girişmek bayağı zor geldi. Kimseden yardım almadım. Yaklaşık 6 ay tornanın başında, yeri geldi tornayı parçaladım, kırdım, bozdum yeri geldi elimi, yüzümü kestim. Bir sürü kazalar geçirdim ama yılmadım. 6 ayın sonunda belli ölçülerde kaval yapmayı başardım. Tabi eksiklerim var ama daha iyisini yapabilmek için sürekli çalışıyorum." diye konuştu.

Panayır, şu an kaval yapımının tüm inceliklerini öğrendiğini ve sipariş üzerine erik, kayısı, kızılcık gibi ağaçlardan enstrümanı yaptığını söyledi.

Kullandığı ağacın iyi çıkması durumunda bir günde kavalı tamamlayabildiğini kaydeden Panayır, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmanın kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini sözlerine ekledi.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
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