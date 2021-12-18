Emekliler Derneği Şubesinin yeni başkanı Ahmet Türkmen oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emekliler Derneği Şubesinin yeni başkanı Ahmet Türkmen oldu

Emekliler Derneği Şubesinin yeni başkanı Ahmet Türkmen oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türkiye Emekliler Derneği Şubesinin yeni başkanı Ahmet Türkmen oldu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türkiye Emekliler Derneği Şubesinin yeni başkanı Ahmet Türkmen oldu.

Türkiye Emekliler Derneği Bandırma Şubesinin genel kurulu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurula Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün ve üyeler katıldı. Genel Başkan Ergün'ün yaptığı konuşmanın ardından seçimlere geçildi. Yapılan seçim sonuçlarına göre 128 oy alan Ahmet Türkmen derneğin yeni başkanı oldu. Türkmen başkanlığındaki derneğin yönetimi Nevzat Man, Esen Ersoy, Mülkü İnci ve Betül Moralı'dan oluşuyor. Dernek Başkanı Mitat Günüç'ün vefat etmesi üzerine olağanüstü genel kurul kararı alınmıştı. - BALIKESİR

Emekliler Derneği Şubesinin yeni başkanı Ahmet Türkmen oldu

Emekliler Derneği Şubesinin yeni başkanı Ahmet Türkmen oldu

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title