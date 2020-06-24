Emekli vali Mehmet Canseven son yolculuğuna uğurlandı
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Emekli vali Mehmet Canseven son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da bir dönem emniyet müdürlüğü, 1993-2000 yılları arasında da Elazığ ve Edirne'de valilik görevini yürüten Mehmet Canseven (75) dün yaşamını yitirdi.

Emekli vali Mehmet Canseven son yolculuğuna uğurlandı
24.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:54

Antalya'da bir dönem emniyet müdürlüğü, 1993-2000 yılları arasında da Elazığ ve Edirne'de valilik görevini yürüten Mehmet Canseven (75) dün yaşamını yitirdi. Canseven, Antalya'da kılınan öğle namazının ardından defnedildi.

Artvin, Balıkesir, Antalya ve Ankara İl Emniyet Müdürlükleri, 1993 ile 1996 yılları arasında Elazığ ve 1996 ile 2000 yılları arasında da Edirne valisi olarak görev yapan Canseven, dün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emekli vali Canseven için Uncalı Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Canseven'in yakınları ve bürokratlar katıldı. Yazıcı, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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