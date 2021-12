EMEKLİ TÜMAMİRAL YAYCI HALKIMIZI DENİZ VE SUYLA TANIŞTIRMAMIZ LAZIM

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Palandöken Ekonomi Zirvesi'nde (PALEZ) ' Mavi Vatan'ı anlatarak yüzde 70'i kıyı şeridinde yaşayan Türkiye'de halkı deniz ve suyla tanıştırmak gerektiğini söyledi.

Palandöken Ekonomi Zirvesi (PALEZ), Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yapıldı. PALEZ'e konuşmacı olarak katılan Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, 'Mavi Vatan'ı anlattı. Mavi vatanın 462 bin metrekareden oluştuğunu belirten Yaycı, Türkiye nüfusunun yüzde 70'inin kıyı şeridinde yaşadığını ve sınırların yüzde 70'ini de deniz olduğunu bildirdi. 'Mavi Vatan' kavramının içinde sadece denizlerin olmadığını göl, nehir, barajlar, ırmak çaylarında bu kapsamda yeraldığını ifade eden Yaycı, buralardan yeterince faydalanılmadığını kaydetti.

ASGARİ ÜCRETİN 3-4 MİSLİ

İsviçre'nin denize kıyısı olmamasına rağmen yat ve yelkenli kulüplerinin sayısının Türkiye ile kıyaslanmayacak kadar fazla olduğunu vurgulayan Yaycı, Bizim burada halkımızı deniz ve suyla buluşturmamız lazım. O zaman baraj, göller üzerinde su sporları, yelken yüzme yaptırmak lazım. Buralarda balıkçılık yapılması lazım. Balıkçılık istihdam için çok önemli. Balık çiftlikleri kurulumu önemli bir gelir kaynağı. Bugün bir kişinin istihdamı için istatistikler şunu gösteriyor 60-70 bin dolar yatırım yapmak lazım. Ama bir balıkçı için 10 bin doların altında yatırım yapmanız gerekiyor. Ona bir sandal bir ağ vereceksiniz, emin olun denizde gölde, ırmakta, nehirde neredeyse bir adam sabahtan akşama kadar amatör balıkçılık yapsa asgari ücretin 3-4 katı para kazanır, özel bir masrafa gerek yok. 60-70 bin dolar olur mu derseniz, bir bakkal dükkanı yeri ve içinin doldurulması için en az 50-60 bin dolar gerekmez mi Mühendis falan onlar için ise fabrika kuracaksınız, şunu bunu yapacaksınız, çok daha pahalıya mal oluyor. Balık tutmak meselesi var ya sadece denizle düşünmeyin baraj göllerinde, balıkçılık meselesini geliştirmemiz lazım. Dünyada kişi başına tüketilen balık miktarı 16 kilogram. Japonya'da 70, AB'de 24 kilogram. Türkiye'de ne kadar biliyor musunuz 3,5 kilogram. ya bizim her tarafımız deniz, bir sürü gölümüz nehrimiz var 3,5 kilo balık tüketiyoruz. Diyeceksiniz biz et yeriz. Öyle de değil. Aynı istatistik et içinde geçerli. Biz ne yiyoruz biliyor musunuz Ekmek, un, tahıl. Ne balığından ne de hayvanından faydalanırız. Bizim durumumuz böyle. Bunlardan bizim gerçekten faydalanmamız lazım diye konuştu.

DENİZİ İSTİHDAM KAYNAĞI OLARAK GÖRMEMİZ LAZIM

Dünyada 500 milyon insanın geçimini balıkçılıkla sağladığını anlatan Yaycı, Dünyanın nüfusu 8 milyar civarında. Bu ne demek, her 16 kişiden biri hayatını balıkçılıktan kazanıyor. Türkiye'de bu rakam yüzde 1 bile değil. Türkiye'deki işsizlik, istihdam sorununu balıkçılık konusuyla çok rahatlıkla çözebiliriz. Karadeniz en çok balıkçının olduğu yer. Bu oran Karadeniz'de yüzde 1 civarında. Akdeniz'de balıkçılıkla uğraşan adam yok. Bizim Batı Anadolu'da balıkçılıkla uğraşan sayısı çok az. Bizim denizi bir istihdam kaynağı olarak görmemiz lazım. Deniz, su öyle bir şey ki yaradan öyle yaratmış kendisi istihdam kaynağı. Durduk yere üretiyor, doğalgaz çıkıyor, petrol çıkıyor, balık çıkıyor, karides çıkıyor. Allah sürekli veriyor da veriyor. Yeter ki sen bul, avlan. Senin için var burası. Bizim suyla memleketi tanıştırmamız lazım dedi.