Emekli sandığı iletişim bilgileri! Emekli sandığı genel müdürlük danışma ve bilgi hattı iletişim bilgileri

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerin işlerini kolay hale getirmek için Emekli Sandığı Danışma Hattını kurmuştur. Bu hat internet üzerinden araştırılmaktadır. İşte, emekli sandığı iletişim bilgileri! Emekli sandığı genel müdürlük danışma ve bilgi hattı iletişim bilgileri

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerin işlerini kolay hale getirmek için Emekli Sandığı Danışma Hattını kurmuştur. Emekliler ve emekli yakınları tarafından bu hat, araştırılmaktadır. Emekli Sandığı Danışma Hattı 2010 yılı Kasım ayında halka açılmış ve o zamandan beri hizmet vermektedir. Emekli Sandığı bilgi edinme hattı Alo 170'dir. Bu hat 7 gün 24 saat kullanıma açıktır. Emekli sandığı iletişim bilgileri! Emekli sandığı genel müdürlük danışma ve bilgi hattı iletişim bilgileri

EMEKLİ SANDIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun danışma hattını arayarak işlem yapmak için şu adımlar yapılmalıdır:

Herhangi bir operatöre bağlı olan telefondan Alo 170 Emekli Sandığı Danışma Hattını arayın. Sizinle görüşen müşteri temsilcisine yapmak istediğiniz işlemi kısaca özetleyin. Öneğin ilgili kişiye sigorta ödemelerinizin düzenli olup olmadığını sorabilirsiniz. Ya da emekliliğinize kalan zamanı gün, ay ve yıl olarak öğrenmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Durum açıklandıktan sonra çağrı merkezi yetkilisi sizden kimlik bilgilerinizi isteyecektir. Emekli Sandığı Danışma Hattını arayarak sistemde yaşadığınız bir sorunu da dile getirebilirsiniz. Böyle bir durumda yetkili kişi sizden yaşadığınız problemi detaylı bir şekilde anlatmanızı isteyecek ve iletişim bilgilerinizi alacaktır.

Alo 170 Emekli Sandığı Danışma Hattı üzerinden yapabilecek işlemleri şu şekildedir:

Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili aksaklıkları iletmek, İşçi hakları ve yasal prosedürler hakkında bilgi almak, İş kanunu ile ilgili detayları öğrenmek, Sigorta bilgilerini sorgulamak, İşveren hakkında bilgi almak, Emeklilik işlemleri hakkında bilgi almak ve gün sorgulamak, Emekli maaşı ödemeleri ve kesintileri hakkında detaylı bilgi almak, Görüş ve önerileri bildirmek,

Sosyal Güvenlik Kurumları İletişim Bilgileri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Adres : Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ ANKARATÜRKİYE

Telefon : 0312 207 80 00 (Santral)

KURUM : SSK BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES: Mithatpasa cad. No 7 06437 Sihhiye/ ANKARA

TELEFON : [santral ] 0.312.458.7000 SSK TELE BILGI :0.312.435.1313

WEB :www.ssk.gov.tr

E-MAIL :ebildirge@ssk.gov.tr

KURUM :T.C. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES: Milli Mudafa cad .no 24 06643 Bakanliklar/ ANKARA

TELEFON: [santral] 0.312.444.4444 Alo emekli : 0312.414.534

WEB: www.emekli.gov.tr

E-MAIL : bilgi@emekli.gov.tr

KURUM : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES :Necatibey cad. No 37 06438 Maltepe/ ANKARA

TELEFON : [Santral] 0312.231.7420-231.0751

WEB : www.bagkur.gov.tr

E-MAIL :bilgiedinme@bagkur.gov.tr

KURUM : C P P [CANADA PENSON PLAN ] OLD AGE SECURITY

TELEFON : [English] 1.800.277.9914 [French] 1.800.277.9915

WEB [English] www.hrdc-drhc.gc.ca/isp[French] www.hrdc-drhc.gc.ca/psr

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, size 24 saat hizmet sunma olanağını telefona taşıyan bir hizmet sunuyor: ALO EMEKLİ... Emeklilere özel hizmette neler var ?

ALO EMEKLİ, Emekli Sandığı ile aranızdaki özel telefon hattınızdır. 24 saat açık bu hat sayesinde sizlere sunduğumuz hizmetlerden, Sandığa gitmeden yararlanabileceksiniz.

"Alo Emekli Hattı"nı Nasıl Kullanacaksınız?

Bu sistemden faydalanmanız için tuşlu telefonla (tone dialing özelliği olan) (0312) 414 5434 numaralı özel hattınızı aramanız gerekmektedir.

Alo Emekli hattınız yapmak istediğiniz işleme ilişkin olarak sizi yönlendirecek ve gerekli tüm bilgileri tuşlamanızı isteyecektir.

Halen çalışmakta olan mensuplarımız, kendileriyle ilgili bilgilere (8) haneli Emekli Sandığı sicil numarasını tuşlayarak ulaşabileceklerdir. (1 ve 2 numaralı tuşlara bağlı hizmetler)

Sandıktan aylık alan mensuplarımız, kendileriyle ilgili bilgilere tanıtım kartında yer alan (9) haneli emekli sicili numarasını tuşlayarak ulaşabileceklerdir. (3, 4 ve 5 numaralı tuşlara bağlı hizmetler)

Borçlanma ve aylık Hesaplanması seçeneklerinde ise sicil numarası gerekmemektedir.

Dilerseniz Aylık Bağlama işlemleriyle, aylık bilgileriniz bildireceğiniz FAKS numaranıza gönderilecektir.(1 ve 4 numaralı tuşlara bağlı hizmetler)

"Alo Emekli Hattı"nı tuşlayarak aşağıdaki konularda bilgi edinebilirsiniz:

Aylık Bağlama İşlemleri

Hizmet Birleştirme ve Borçlanma İşlemleri

Sağlık Ödeme İşlemleri

Emekli Aylığı Bilgileri

Ödeme İşlemleri

Aylığın Hesaplanması

Yeni Sosyal Güvenlik Yasası

Aylık Alınan Banka Şubesinin Değiştirilmesi