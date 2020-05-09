Emekli polis, korona virüs nedeniyle intihar etti

Emekli polis, korona virüs nedeniyle intihar etti Emekli polis memurunun intiharıyla ilgili detaylar ortaya çıktı Bedrettin D.'nin 'Korona Virüs' nedeniyle tedavi gördüğü ve psikolojisinin bozulduğu iddia edildi Avcılar'da dün gece saatlerinde intihar eden emekli polis memuru Bedrettin D.

Emekli polis, korona virüs nedeniyle intihar etti

Emekli polis memurunun intiharıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

Bedrettin D.'nin 'Korona Virüs' nedeniyle tedavi gördüğü ve psikolojisinin bozulduğu iddia edildi

İSTANBUL - Avcılar'da dün gece saatlerinde intihar eden emekli polis memuru Bedrettin D.'nin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Bedrettin D.'nin korona virüs nedeniyle psikolojik sorunları olduğu ailesinin de karantina sürecinde bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide yaşandı. Emekli özel hareket polisi olan Bedrettin D. silahıyla boş arazide şakağına sıktığı mermi ile intihar etti. Bedrettin D.'nin ölümünü araştıran polis, yanında bulduğu notta, "Ben Bedrettin D. emekli özel harekat polisiyim. Devlet aileme destek çıksın psikolojik destek versin" yazdığı görüldü. Polis ekiplerinin Bedrettin D.'nin ölümünden sonra evine giderek ailesiyle görüştü. Bedrettin D.'nin korona virüs nedeniyle psikolojik sıkıntılar yaşadığı söylenildi.

Korona testi negatif çıktı, ailesi karantina sürecinde

Bedrettin D.'nin geçtiğimiz günlerde yaptırdığı korona virüs testinin negatif çıktığı ve çocuğu ve eşinin ise karantina sürecinde olduğu öğrenildi. Ayrıca Bedrettin D.'nin hayatını kaybettiği olay yerinde bir çanta içinde mermi fişekleri ve mermilerde bulundu. D.'nin cenazesi incelemek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA