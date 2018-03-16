Emekli Özel Harekatçılar ve Şehit Ailelerinden Afrin'e Destek

Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği üyeleri ve şehit aileleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Ankara'dan Gaziantep İslahiye'deki Polis Özel Harekat Kampı'na gitti.

Seyahat edecekleri otobüsün üzerine şehitlerin fotoğraflarını asan dernek üyeleri ve şehit aileleri, yolculuk öncesi Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, Şube Müdürü Eraslan Er ve özel harekat polisleriyle bir araya geldi.

Ziyaret hakkında AA muhabirine bilgi veren dernek yetkilisi emekli özel harekat polisi Hüseyin Ünlü, Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra Ankara'da destek için bir basın açıklaması yaptıklarını, ayrıca bölgeye de gitmek istediklerini ancak güvenlik gerekçesi ile bunun mümkün olmadığını belirtti.

Polis Özel Harekat'ın önemli bir operasyona katıldığına işaret eden Ünlü, şunları söyledi:

"Arkadaşlarla beraber Polis Özel Harekat timlerinin yanında olduğumuzu göstermek için karar aldık. Emekli Polis Özel Harekatçılar, şehit aileleri ve gazilerimizle beraber Ankara'dan hareket ediyoruz. Yine Bursa, Yalova, İstanbul ve Tokat'tan bize katılımlar var, güzergah sırasında yine katılımlar olacak. İzmir'de büyük bir organizasyonumuz oldu, oradaki arkadaşlarımız ile de İslahiye'deki kampta buluşacağız."

Ünlü, devletin ihtiyacı olmasa da orada görev alan özel harekatın yanında yer aldıklarını belirtmek için dilekçe verdiklerini söyleyerek, devletin kendilerine ihtiyaç duymayacak kadar güçlü olduğunu ve bölgede güvenlik güçlerinin görevlerini fazlasıyla yerine getirdiğini belirtti.

Ünlü ihtiyaç duyulduğu takdirde emekli özel harekatçılar olarak göreve hazır olduklarını da vurguladı.

Dernek üyeleri ile şehit aileleri, ziyaret sonrası Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Er ve özel harekat polislerince törenle uğurlandı.