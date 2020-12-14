Emekli Orman Muhafaza Memuru, görev yaptığı köyde defnedildi
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Emekli Orman Muhafaza Memuru, görev yaptığı köyde defnedildi

14.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:50
Emekli Orman Muhafaza Memuru, görev yaptığı köyde defnedildi

Elazığlı Orman Muhafaza Memuru Nurettin Sontekin, vasiyeti üzerine 32 yıl görev yaptığı Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde defnedildi.

Elazığlı Orman Muhafaza Memuru Nurettin Sontekin, vasiyeti üzerine 32 yıl görev yaptığı Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde defnedildi.

Elazığ'ın Maden ilçesi, Kelhası köyünde 1955 yılında dünyaya gelen Nurettin Sontekin, memur olduktan sonra ilk görev yeri olan Bursa'da 3 yıl görev yaptı. Sontekin, 1981 yılın da Kütahya'nın Domaniç ilçesine atandı ve burada 32 yıl görev yaptı.

Sontekin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sontekin'in vasiyeti üzerine babasının de mezarının bulunduğu Durabey köyünde toprağa verildi.

Nurettin Ormancı, vasiyeti üzerine evlatları tarafından Domaniç'in Durabey Köyün deki Babasının mezarının yanına defnedildi.

Durabey Köyü halkından 89 yaşında Mehmet Yardımcı,"50 yıldan beri kendi isteğimle köyümün mezarlığını temizler düzenlerim. Bu çevrede daha temiz daha düzenli bir mezarlık yoktur. Rahmetli Hacı Arif Sontekin oğlu ormancı Nurettin'in yanına geldiğinde tanışmıştık. Benim mezarlıkta ki hizmetlerime ve mezarlığımızın temizliğine güzelliğine hayran kalmış, 'Ben ölünce beni buraya gömün' demişti. Öyle de oldu. Oğlu Nurettin ormancı da beni çok severdi. Mezarlığa çamlar getirtti. Bana çok destekleri oldu. Kader işte her ikisini de gömmek bana nasip oldu. Nurettin ormancıyı babasının yanına kendi getirdiği ağaçların dibine defnettik" dedi. - KÜTAHYA

Emekli Orman Muhafaza Memuru, görev yaptığı köyde defnedildi
Emekli Orman Muhafaza Memuru, görev yaptığı köyde defnedildi
Emekli Orman Muhafaza Memuru, görev yaptığı köyde defnedildi
Emekli Orman Muhafaza Memuru, görev yaptığı köyde defnedildi
Emekli Orman Muhafaza Memuru, görev yaptığı köyde defnedildi
Emekli Orman Muhafaza Memuru, görev yaptığı köyde defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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