Emekli Orgeneral Servet Yörük, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı
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Emekli Orgeneral Servet Yörük, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | Güncel

Emekli Orgeneral Servet Yörük, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 71 yaşındaki Emekli Orgeneral Servet Yörük için Üsküdar Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenledi.

Emekli Orgeneral Servet Yörük, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 71 yaşındaki Emekli Orgeneral Servet Yörük için Üsküdar Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Yörük'ün naaşı cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Jandarma Genel Komutanlığı yapmış olan 2 çocuk babası Emekli Orgeneral Servet Yörük ikamet ettiği Fenerbahçe Orduevi'nde bulunduğu esnada geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Emekli Orgeneral Yörük için Büyük Selimiye Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Yörük için dua edilip helallik alındı. Emekli Orgeneral Yörük'ün naaşı defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürülerek, toprağa verildi.

Emekli Orgeneral'in cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra başta 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin olmak üzere çok sayıda kişi saf tuttu.

Emekli Orgeneral Servet Yörük, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Orgeneral Servet Yörük, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Orgeneral Servet Yörük, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Orgeneral Servet Yörük, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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