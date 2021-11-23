Emekli Öğretmenlerimiz Unutulmadı

Vali Mehmet Alpaslan Işık, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ömrünü eğitime ve öğrencilerine adayan emekli olmuş öğretmenlerimizi evlerinde ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde emekli öğretmenler Ahmet Necati Yeniel, Hakkı Hatunoğlu ve Durmuş Ali Karataş'ı evinde ziyaret eden Vali Işık, hayata ve eğitime dair bir süre sohbet ettiği emektar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ederek sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu.

Emekli öğretmenlerimiz de kendilerini bu anlamlı günde unutmayan Vali Mehmet Alpaslan Işık'a ziyareti nedeniyle teşekkür ettiler. Karaman Valiliği/ BASIN

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