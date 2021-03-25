ANKARA-Emekli mimar antika eşyalarla evini müzeye çevirdi

Emekli mimar antika eşyalarla evini müzeye çevirdi

ANKARA'da emekli mimar Halil Kemal Kibar (71) 50 yıldır topladığı antika eşyalarla evinin salonunu müzeye çevirdi.

Çankaya ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası Halil Kemal Kibar, henüz ilkokul çağında eski eşyaları toplayarak koleksiyon çalışmalarına başladı. Bu hobisini sürdüren Kibar, 9 yaşından itibaren de eski tipteki kablolu ve bataryalı çevirmeli ev telefonlarını biriktirmeye başladı. İlerleyen yıllarda hobisi koleksiyona dönüşen Kibar, evlendikten ve emekli olduktan sonra da onlarca eski model televizyon, radyo, telefon, pul, daktilo satın alarak evinde biriktirmeye başladı. Evinin tüm odalarını adeta müzeye çeviren Kibar, antika eşyalarına gözü gibi bakıyor.

'BUNDAN VAZGEÇEMİYORUM'

Kibar, bu zamana kadar hoşuna giden eski veya yeni fark etmeksizin tüm ürünleri biriktirdiğini belirterek, "Toplamda kaç ürünüm olduğunu bilmiyorum. Çünkü çok şey var. Örneğin benim kutu koleksiyonum var. Bunun sayısı 400'ün üzerinde. ve bu kutular dünyanın çeşitli ülkelerine ait kutular. İçlerinde pahalı olanlar da var ucuz olanlar da. Gücümüzün yettiğince almaya çalışıyoruz. Ben bunu hastalık olarak tanımlıyorum. Bundan vazgeçemiyorum. Kızımla da eşimle de bu konuda tartıştığımız oluyor. Bana 'yeter artık' dedikleri oluyor" dedi.

'SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Kibar, sakladığı ve biriktirdiği ürünleri arasından en çok babasından kalma daktilosunu sevdiğini ifade ederek, "Bu ve diğer daktilolarımın hepsi 100 yaşın üzerinde. Bunların bir kısmı Almanya'dan geldi. Bir kısmını da çeşitli pazarlardan topladım. Sevdiğim dediğim daktilomu 9 yaşımdayken babamın ofisinde kullandığımı hatırlıyorum. Çünkü ilkokul 3'üncü sınıftan beri o daktilo benim. Ayrıca babamın kullandığı daktilo da oradaki koleksiyonun içerisinde var. Onu da yıllardır saklarım. O da çok değerlidir benim için. Bunların satışını bugüne kadar hiç düşünmedim. Allah o günleri göstermesin. Ürünlerim sevdiğim oyuncaklarım gibi. Bunlar 'Koca adamın oyuncakları?. Biriktirdiğim ürünleri izlerken çok zevk alıyorum. Hayatta kullanılan her şeyin birikimini yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı