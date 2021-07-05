Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2021 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu?

Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı rakamlar sonrası memur ve emekli maaşı zammı ne kadar oldu sorusu yanıtını buldu. Temmuz ayında emekli ve memurların maaşlarına yansıyacak zam oranı milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2021 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? 2021 Enflasyon oranı ile SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur emekli maaşı zammı ne kadar oldu?