Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2021 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu?
Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı rakamlar sonrası memur ve emekli maaşı zammı ne kadar oldu sorusu yanıtını buldu. Temmuz ayında emekli ve memurların maaşlarına yansıyacak zam oranı milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2021 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? 2021 Enflasyon oranı ile SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı rakamlar sonrası memur ve emekli maaşı zammı ne kadar oldu sorusu yanıtını buldu. Temmuz ayında emekli ve memurların maaşlarına yansıyacak zam oranı milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2021 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? 2021 Enflasyon oranı ile SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur emekli maaşı zammı ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizde…
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıklayacağı enflasyon oranı için milyonlarca emekli ve memurda heyecanlı bekleyiş başladı. Resmi açıklamanın ardından memur ve emekli maaşı zammı ne kadar oldu sorusu cevabını bulacak. Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 441,44 TL artış yaşanması bekleniyor. Öte yandan emekli maaşı zammı ve memur maaşı zammının yanı sıra evde bakım maaşı, yaşlılık aylığı, engelli maaşında da artış yaşanacak. Peki, memur ve emeklinin en düşük ve en yüksek yeni maaşı ne kadar olacak?
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU
Memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.
Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz ayında açıklanacak oranlara odaklamış durumda.
2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkını gösterecek.
6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.
İşte mesleğe göre zamlı maaşlar: