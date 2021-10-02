Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde emekli ikramiyesiyle aldıkları 27 koyunu çalınan yaşlı çift, büyük üzüntü yaşadı.

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde emekli ikramiyesiyle aldıkları 27 koyunu çalınan yaşlı çift, büyük üzüntü yaşadı. Olay sırasında 'Roly' isimli köpekleri havlayarak durumu sahiplerine duyurmaya çalıştı. Köpeğin havlamasına kulak asmayan çiftin yüzünü ise polisler güldürdü.

Yıllardır maden ocaklarında çalıştıktan sonra emekli olan 60 yaşındaki Salih Uysal, ikramiye parasıyla koyun alıp satmaya başladı. Evlerinin bahçesindeki ağılda eşiyle birlikte yetiştirdikleri 27 koyun 4 gün önce akşam saatlerinde çalındı. Sabah kalktığında ağılında koyunlarını göremeyen 3 çocuk babası Uysal, durumu Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbar etti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip iz süren polisler bir kamyonete doldurulan koyunların Çorum'un Mecitözü ilçesi kırsalındaki yaylaya götürüldüğünü, oradan da Amasya'nın Göynücek ilçesine satıldığını tespit etti. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği operasyonda koyunları çaldıkları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

"Koyunları emekli paramla almıştım"

Koyunlarını bulup getiren polislere teşekkür eden Uysal, "Koyunları emekli paramla almıştım. Daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti. Koyunlarımın bulunacağını da tahmin etmiyordum" dedi.

"Köpeğimiz çok havladı ama dinlemedik"

Olayın yaşandığı gece bahçede bağlı olan 'Roly' adlı köpeklerinin durumu sezip sık sık havladığını anlatan Ayfer Uysal da, "Misafirimiz vardı. Akşam yemeği yiyorduk. Koyunlarımızı da o anda çalmışlar. Köpeğimiz çok havladı ama dinlemedik" diye konuştu.

"Polislerimiz sağ olsunlar"

Koyunlarının bulunacağı umudunu hiç yitirmediğine değinen Uysal, "Helal mal olduğu için hayvanlarımızın geleceğine inanıyordum. Polisimiz çok titiz davrandı. Yüzümüzü güldürdüler. Sağ olsunlar" şeklinde konuştu. - AMASYA

Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı

Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı

Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı

Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı

Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı

Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yaşları küçük 2 hırsızlık şüphelisinin toplam 57 suç kaydı çıktı

Yaşları küçük 2 hırsızlık şüphelisinin toplam 57 suç kaydı çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Seda Sayan Özge Özder Kubilay Aka
Spor Balotelli Mesut Özil Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emekli ikramiyesiyle aldığı 27 koyunu çalındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:06:18. #1.12#