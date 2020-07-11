Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı İzmir'de bir tramvayda, emekli hakim olduğu öğrenilen kişi, 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı. Çocuklar, olayı fark etmesinin ardından emekli hakimden şikayetçi oldu. Emekli hakim, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğun fotoğrafını çektiği iddia edilen emekli hakim M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından ikmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edildi. Emekli hakim, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olay, dün gündüz saatlerinde Karşıyaka Tramvayı'nda meydana geldi. Emekli hakim olduğu belirtilen M.E., iddiaya göre tramvayda telefonunu çıkararak fotoğraf çekti. 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle M.E.'ye tepki gösterdi.

"AL ÇEKMİŞSİN İŞTE"

Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, tramvaydaki diğer kadınların da destek olmasıyla, M.E.'nin telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldığı ve yaşı 18 yaşından küçük olan çocuğun, "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü.

SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine, M.E. hakkında soruşturma başlatıldı. İkmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edilen ifadesinde M.E.'nin, "Ben özellikle kimsenin fotoğrafını çekmedim. Telefonumu yeni aldığım için kamerasını denemek istedim ve tramvayın içine rastgele doğrulttum" dediği öğrenildi. Dosyanın incelenmesinin ardından hakim, savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA