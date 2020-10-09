Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı
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Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı

09.10.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:17

Emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın, Hatay'dan Antalya'ya geldiği yolcu otobüsünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aydın'ın yanındaki eşi Songül Aydın, "Ben sensiz nasıl yaşarım" diyerek olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Hatay'dan Antalya'nın Serik ilçesine gelen yolcu otobüsünde eşiyle seyahat eden emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın, aniden fenalaştı. Eşi Songül Aydın'ın çığlıkları üzerine sürücü, otobüsü yol kenarına çekip 112 Acil'i aradı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Aydın, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Songül Aydın ise "Ben sensiz nasıl yaşarım?" diyerek, gözyaşı döktü. Kadını, polisler ve sağlık ekipleri, teselli etmeye çalıştı.

Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşi uzun süre ağladı

"ANİDEN BAĞRIŞMA OLDU"

Otobüs yolcularından Mehmet Tatar, "Hatay'dan Antalya'ya geliyorduk. Ben de tüm yolcular gibi uyuyordum. Aniden bağrışma oldu. Şoför otobüsü yolun sağına çekerek durdurdu. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdik" dedi.

Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşi uzun süre ağladı

OTOPSİ YAPILACAK

Serik Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Oğuz Oral Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bir dönem Antalya'de emniyet müdür yardımcısı olarak da görev yapan Oğuz Oral Aydın, 2015 yılında başmüfettişlikten emekli oldu.

Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

Haber Yorumları (4)
KARABÜKLÜ: Hazırlanın, bir büyük yolculuk var ötelere. . Götürecekler sizi tahta bir tabut ile. Vakit öğlen mi olur yoksa ikindimi bilinmez. . Bu yolculuğa çıktıın mı artık geri dönülmez
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YOK ARTIK: Ölüm karşısında ne kadar çaresiz kalıyoruz. Çok acı çok. Otobüse birlikte biniyorsun sonrası yok. Allah rahmet eylesin, eşine sabır ve dayanma gücü versin.
Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
TRET: Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar dilerim
Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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