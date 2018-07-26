Emekli Albay Trafikte Tartıştığı Adamı Omzundan Vurdu!

İzmir'in Foça ilçesinde emekli Albay, trafikte yol tartışmasının ardından silahını çıkardı, önce havaya, sonra yere ateş etti. İki kişi elindeki sopalarla üzerine koşunca silahını ateşleyen emekli albay, bir kişiyi omzundan yaraladı. Tüm bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SÖZLÜ TARTIŞMA BİR ANDA BÜYÜDÜ

Edinilen bilgiye göre, olay Foça ilçesi İngiliz Burnu mevkiinde meydana geldi. Emekli Albay, yanında eşiyle birlikte seyir halindeyken karşıdan gelen bir aracın içerisindeki iki kişiyle yol tartışmasına girdi. Sözlü tartışma bir anda büyüdü. Emekli Albay, aracından beylik tabancasını alırken, diğer iki kişi de ellerine birer sopa aldı. Bu sırada gerginlik iyice artınca iki kişi, elindeki sopayla yavaş yavaş yaşlı albayın üzerine yürüdü. Bu sırada emekli Albay, önce havaya, sonrada üç el yere doğru ateş etti. Albayın ateş etmesine rağmen iki kişi yine Albay'ın üzerine doğru koştu. Bu sırada ise yaşlı adam, üzerine koşan iki kişiden birini silahıyla vurarak yaraladı. Yaralan kişi, vurulmanın etkisiyle yere düştü.

OLAY CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Tüm bu anlara ilişkin yaşananlar ise kavgayı gören bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, vurulan adamın yere düştükten bir süre sonra ayağa kalktığı görülüyor. Yine yaralı adamın daha sonrada ayağa kalkar kalkmaz tişörtünü çıkardığı, ardından da aracının arkasına yarasını tutarak oturduğu kaydediliyor. Omzundan vurulan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, albayın ise gözaltına alındığı öğrenildi.