Emboli Nedir ve Neden Olur? Emboli Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Emboli genel olarak kan pıhtılaşması, hava kabarcığı ve ya yabancı bir madde yüzünsen arterlerin de tıkanmasına denilmektedir.

Emboli genel olarak kan pıhtılaşması, hava kabarcığı ve ya yabancı bir madde yüzünsen arterlerin de tıkanmasına denilmektedir.

Emboli Nedir?

Vücudun tüm işlevlerini doğru bir şekilde gerçekleştirmesi gerekir. Eğer bu gerçekleşmez ise çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Emboli de bu durumlardan biridir. Vücutta kan pıhtılaşması, hava kabarcığı ve benzer bir durum nedeniyle arterler tıkanabilir. Arterlerin de bu tıkanması durumuna emboli denilir. Vücutta bulunan kan dolaşımı sayesinde doku ve organların kan ihtiyacı karşılanır.

Emboli kalp, akciğer ve beyin gibi organları etkilediği takdirde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Ciddi komplikasyonlara yol açan bu durum ilerleyen dönemde de ölümcül olabilir. Emboli de mutlaka erken tespit edilerek tedavisi uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra Emboli bazı durumlarda tromboz belirtileri ile benzerlik gösterir. Emboli belirtileri ise dikkate alınmalıdır.

Emboli Neden Olur?

Embolinin gelişmesini etkileyen bazı unsurlar bulunmaktadır. Emboli oluşumuna neden olan pek çok faktör var. Özellikle de kanda bulunmaması gereken bir madde ve yabancı cismin kana karışması ile birlikte emboli ortaya çıkabilir. Ayrıca kanda pıhtı oluşumu vücutta bulunan organların birisinde tıkanmaya yol açar. O yüzden kanda pıhtı oluşması da çok tehlikelidir. Vücuttaki yağ partikülleri de emboli nedenleri arasında sayılabilir.

Özellikle cerrahi işlemler sonrasında ciltte yanıklar ve ya yağ partikülleri oluşur. Bu da kan dolaşımına salındığı takdirde emboli oluşacaktır. Ayrıca kolesterol yükselmesi de emboliye neden olabilir. O yüzden kolesterolün mutlaka dengede kalması gerekir. Vücutta hava kabarcıkları ve ya bazı gazlar kan dolaşımına karıştığı takdirde emboli oluşabilir.

Bu noktada dalgıçlar da risk altında olurlar. Dalgıçların da hızlı bir şekilde yüzmeleri nitrojen kabarcıklarının kan damarını tıkamasına neden olmaktadır. Ayrıca amniyotik sıvı nedeniyle vücutta emboli oluşur. Bu nadir görülse de anne karnında bebeği koruyan amniyotik sıvı doğum esnasında annenin kan damarlarına sızar. Bu da kan damarlarını tıkayabilir. Bu durumda ise annede emboli gelişebilir.

Emboli Nedenleri Nelerdir?

Vücutta bazı nedenlerden dolayı emboli görülebilir. Emboli görülmesinin ise farklı nedenleri vardır. Özellikle kanda pıhtı oluşması nedeniyle bu pıhtı oluşumu vücuttaki organlardan birinde tıkanmaya neden olur.

Vücutta bulunan hava kabarcıkları ise kan dolaşımına karışır. Birtakım gazlar da kan dolaşımına karışmaktadır. Bu şekilde kişinin vücudunda emboli oluşumu gerçekleşir. Özellikle hamileliklerde de nadir de olsa emboli görülmektedir. Anne karnında bulunan bebeği koruyan amniyotik sıvısı annenin kan damarlarına sızar. Bu şekilde annenin kan damarları da tıkanır. Böylece annede emboli gelişebilir.

Emboli Belirtileri Nelerdir?

Vücutta oluşan embolinin pek çok farklı belirtileri bulunur. Özellikle emboli türüne göre değişik belirtiler görülmektedir. Beyin embolisi belirtileri arasında kollarda halsizlik, konuşma bozukluğu, denge kaybı, yüz sarkması ve yutma güçlüğü bulunur. Bunun yanı sıra retinal emboli belirtileri arasında ağrısız ve ani bir şekilde görme kaybı oluşur. Yağ embolisi belirtileri idrarda azalma, öksürme, huzursuzluk, taşikardi ve yüksek ateştir. Akciğer embolisi belirtileri arasında bacaklarda ağrı, baş dönmesi, aşırı terleme, nefes darlığı ve hassasiyet oluşabilir.

Emboli Tedavisi Hakkında Bilgi

Vücuttaki emboli hastalığının pek çok farklı tedavisi bulunmaktadır. Buna göre emboli ilaçla tedavi edilebilir. Kandaki pıhtılaşmayı çözmek adına varfarin ve heparin gibi düşük doz ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların yan etkisi ise kanı sulandırmaktır. Emboli'de cerrahi müdahale ve dereceli sıkıştırma çorapları da kullanılmaktadır.

Kaynak: Hürriyet