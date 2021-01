Emanet yeni bölüm fragmanı izle! Emanet son bölüm fragmanı! 90. ve 91 bölüm Emanet dizisi

7 Eylül'de yayın hayatına başlayan Kanal 7'nin yeni günlük dizisi Emanet, başarılı performanslar ortaya koymaya devam ediyor. Hafta içi akşam saatlerinde yayınlanmakta olan dizide büyük bir heyecan dalgası var. Seher ve Yaman yakınlaşıyor mu? Son bölümlerde de bu konu öne çıkıyor. Peki 7 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak olan 89. bölümde neler yaşanacak? Detayları videodaki fragmanda bulabilirsiniz.

EMANET YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Peki 88. bölümde neler yaşanmıştı? Seher konakta Yaman'la baş başa kalınca ne yapacağını şaşırır. Fakat iki kendilerine oynanan oyunun farkında değildir. Konakta Yaman'la baş başa kalmak Seher için gergin anların habercisidir. Bir yandan da büyük bir tehlike onlara doğru yaklaşmaktadır. Lokantadaki ilk günü çok kötü geçen Kiraz, artık daha fazla mahcup olmamak için bir çözüm bulmak zorundadır.

Bir yanda ablasının ölümüyle sarsılıp yeğenine sahip çıkmaya çalışan Seher, diğer yanda ağabeyinin emanetini korumak için her şeyi göze alan Yaman… İki ayrı dünyanın, geceyle gündüzün bu savaşında tek kazanan olacak, o da AŞK… Bir emaneti aşkla korumaya çalışanların öyküsü Emanet ile ekrana taşınacak.

Dizinin konusu: Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur.

Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Oyuncular: Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay,