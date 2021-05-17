Son dakika haberleri: Emanet otomobille aşağı yola uçtu: O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Emanet otomobille aşağı yola uçtu: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Şişli'de emanet otomobille seyir halinde olan genç bir sürücü, direksiyonun boşalması sonucu kontrolden çıkan araçla aşağı yola uçtu.

Şişli'de emanet otomobille seyir halinde olan genç bir sürücü, direksiyonun boşalması sonucu kontrolden çıkan araçla aşağı yola uçtu. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, ters dönen araçtan yara almadan çıkan sürücü bir süre kazanın şokunu atlatamadı. Araçtan kopan bir parça ise park halindeki aracın camına çarptı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Sazlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde babasının arkadaşına ait olan Mitsubishi Lancer marka 34 CPT 114 plakalı otomobille seyir halinde olan 20 yaşındaki Furkan Çakmak, aracın direksiyonunun boşalması sonucu kontrolü kaybetti. Cadde üzerinde birkaç kez yalpalayan araç yol kenarındaki demir bariyerleri parçalayarak aşağı yola uçtu. Ters dönen araçta mahsur kalan genç, o esnada işyerinin önünde aracın içerisinde bekleyen Kamil Köse ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaza esnasında araçtan kopan bir demir parça ise Köse'nin içerisinde bulunduğu aracın camına çarptı.

YALPALAYAN ARAÇ AŞAĞIYA BÖYLE UÇTU

Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan araç yalpalamaya başlıyor. Araç daha sonra Demir bariyerlere çarparak aşağı sokağa uçuyor. Kazayı gören vatandaşlar koşarak aracın başına geliyor.

Kazanın ardından gencin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İncelemelerin ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayı yaşayan genç ve olay yerine gelen ailesi ise onu teselli etmeye çalıştı.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Son dakika haberleri: Emanet otomobille aşağı yola uçtu: O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Emanet otomobille aşağı yola uçtu: O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Emanet otomobille aşağı yola uçtu: O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Emanet otomobille aşağı yola uçtu: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Devrilen cipin içinde sıkıştılar: 2'si çocuk 7 yaralı
Devrilen cipin içinde sıkıştılar: 2'si çocuk 7 yaralı
'Duvardan düştüm' diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı
Kısıtlamada boş yolda duvara çarpan alkollü sürücü, polislere zor anlar yaşattı
Kısıtlamada boş yolda duvara çarpan alkollü sürücü, polislere zor anlar yaşattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Hande Erçel Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Şenol Güneş Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Emanet otomobille aşağı yola uçtu: O anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 12:58:19. #1.14#

title