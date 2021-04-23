Emanet dizisi 166. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bugün 165. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Emanet 166. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 165. bölümde neler oldu? Emanet yeni bölümde neler olacak?

Emanet yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisi 166. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 166. bölümde hangi olaylar yaşanacak? Detaylar haberimizde.

EMANET 166. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 165. bölümünden sonra 166. bölüm fragmanı yayınlandı.

EMANET 166. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

EMANET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SEHER VE YAMAN'IN ARASINDAKİ BUZLAR ERİYECEK Mİ?

Emanet'te bu akşam Yaman'ın ailesine olan düşkünlüğü Seher'in yumuşamasını sağlar. İkili arasındaki buzlar eriyecek mi?

165. Bölüm Özeti:

İkbal'i aradığı süre boyunca Yaman'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Seher, Yaman'ın çektiği acının ve ailesine verdiği değerin en yakın şahidi olur. Yaman'ın çektiği tüm bu acılar, Seher'in mesafeli tavrının da etkileyecektir.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

EMANET KONUSU NE?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.