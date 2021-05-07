Emanet 175. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Emanet yeni bölüm fragmanı izle! Emanet 174. bölüm izle

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EMANET DİZİSİNİN KONUSU

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

OYUNCULAR

Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay