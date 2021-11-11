EMA, Covid-19'a karşı 2 yeni ilaca onay verdi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ilk kez korona virüs (Covid-19) tedavisi için monoklonal antikor ilacı olan Ronapreve ve Regkirona adlı 2 yeni ilacın kullanımına onay verdiğini duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, EMA'nın İnsan Kullanımı için Tıbbi Ürünler Komitesi'nin (CHMP) Covid-19 tedavisi için monoklonal antikor ilacı olan Ronapreve ve Regkirona ilaçlarının kullanımına onay verdiği kaydedildi. Açıklamada, monoklonal antikor ilaçlarına ilk kez onay verildiği belirtilerek, "Ronapreve ve Regkirona, Covid-19 için olumlu görüş alan ilk monoklonal antikor ilaçları" ifadeleri kullanıldı.

EMA, İsviçreli Roche Register GmbH şirketi tarafından geliştirilen Ronapreve'nin, ek oksijen gerektirmeyen ve hastalıklarının şiddetli hale gelme riski yüksek olan, en az 40 kilo ağırlığında ve 12 yaşından büyük kişilere Covid-19 tedavisi için kullanılmasını tavsiye etti. Güney Koreli Celltrion Healthcare Macaristan Kft firması tarafından geliştirilen Regkirona'nın ise EMA, ilaca ek oksijen gerektirmeyen ve hastalıklarının şiddetli hale gelme riski yüksek olan Covid-19 hastası yetişkinlerin tedavisi için kullanılmasını tavsiye etti. EMA, her iki ilaca ilişkin tavsiyelerini yasallaşması için Avrupa Komisyonu'na göndereceğini kaydetti.

(Melike Yazır/İHA)

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