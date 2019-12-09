"Elvis İstanbul'da By Volkan Erk" konserine Kartallılar yoğun ilgi gösterdi

09.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:31

Kartal Belediyesi'nin hazırladığı Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, "Elvis İstanbul"da adlı konsere ev sahipliği yaptı. Rock müziğin efsane ismi Elvis Presley'in Volkan Erk tarafından büyük bir başarı ile canlandırıldığı konser ile Kartallılar tam bir müzik ziyafeti yaşadı.



"Suspicious Minds", "Jailhouse Rock", "Heartbreak Hotel" gibi şarkılarıyla Rock müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alan Elvis Presley, melodilerinin yanı sıra canlı görüntüsüyle Kartal'da yeniden yaşatıldı. Müzisyen kardeşler Volkan Erk ve Hakan Erk'in hazırladığı konser ile Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir gece yaşandı. Volkan Erk'in kostümü, saçları, gözlükleri ve duruşuyla kendisini tamamen Elvis Presley'e benzeterek sahne aldığı etkinlikte Presley'in dünya çapında yankı uyandırmış şarkıları seslendirildi.



Salondaki izleyicilerin de dans ederek katıldığı konserde Hakan Erk, henüz çocuk yaştayken merhum sanatçı Erol Büyükburç'un kendilerine hediye ettiği bir Elvis Presley plağı ile tutkularının başladığını belirtti. Elvis Presley'in askerliğini Almanya'da yapmasına rağmen sanatçı olarak Amerika dışına çıkmadığını söyleyen Erk, bu yüzden Elvis' Presley'i en azından şarklıları ve görüntüsüyle İstanbul'a ve Kartal'a getirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.



Yaklaşık 2 saat süren konserde Volkan Erk, Elvis Presley'in yaptığı gibi sahneden inerek hayranlarına fular dağıttı. Konserin sonunda ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sanatçılara başarılı performanslarından ötürü teşekkür ederek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA