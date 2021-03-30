Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu
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Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Eşlerini ve çocuklarını bırakıp eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran'ın yaptıkları sosyal medyanın gündemine oturdu. Muammer Ay ile ilişkisi olduğu için kaçtığını söyleyen Hamide Duran'ın Müge Anlı'nın programında ekrana gelen Zeynep Ergül'e benzerliği Twitter'da gündem oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında ilginç bir konu işlenmeye başladı. Mehmet Duman isimli bir vatandaş, eşi Hamide Duran'ın aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duran ile yufkacı dükkanı olan Muammer Ay'a kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Bulunduktan kısa bir süre sonra canlı yayına çıkan eltiler, Muammer Ay'ın yanında mutlu olduklarını ve geri dönmeyeceklerini söyledi.

BENZERLİKLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Programda yaşananların sürekli kurgu olduğu konuşulurken dikkatlerden kaçmayan benzerlikler izleyicileri iyice kuşkulandırdı. İki eltinin evli bir adama kaçması Türkiye'nin gündemine otururken olayla ilgili bir detay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Muammer Ay ile ilişki yaşadığını söyleyen Hamide Duran, Müge Anlı'nın programıyla tanınan Zeynep Ergül'e benzetildi.

İkilinin benzerliği kısa sürede gündem olurken Twitter'da birçok paylaşım yapılmaya başlandı.

İşte o paylaşımların bazıları...

Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Palu Ailesi'ndeki Zeynep Ergül'e benzerliği gündem oldu
Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Palu Ailesi'ndeki Zeynep Ergül'e benzerliği gündem oldu
Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Palu Ailesi'ndeki Zeynep Ergül'e benzerliği gündem oldu
Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Palu Ailesi'ndeki Zeynep Ergül'e benzerliği gündem oldu
Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Palu Ailesi'ndeki Zeynep Ergül'e benzerliği gündem oldu
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Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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