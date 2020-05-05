Elon Musk Yeniden Baba Oldu: X Æ A-12 Musk

Sosyal medyanın çok konuştuğu iş adamı Elon Musk 48 yaşında yeniden baba oldu. Daha önce 5 erkek çocuğu olan Musk'ın şarkıcı Grimes ile bir erkek çocuğu daha olduğu öğrenildi.

Sosyal medyanın çok konuştuğu iş adamı Elon Musk 48 yaşında yeniden baba oldu. Daha önce 5 erkek çocuğu olan Musk'ın şarkıcı Grimes ile bir erkek çocuğu daha olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz saatlerde Twitter üzerinden yeni doğacak bebekle ilgili bir soruyu yanıtlayan Elon Musk, çocuğunun fotoğrafını paylaştı ve verdiği isimle kullanıcıları şaşırttı. Yeni çocuklarına "X Æ A-12 Musk" ismini koyduklarını söyleyen Musk, bu isim tercihiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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— Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

Gerçek adı Claire Boucher olan Grimes ile 2018 yılından bu yana birlikte olan Musk, bebeğinin fotoğrafını da eğlenceli bir şekilde paylaştı. Bebeğine dövme filtresi ekleyerek "Asla biraz mürekkep için erken değil" diye şaka yapan girişimci, bu paylaşımlarıyla akılları karıştırmayı başardı.

X Æ A-12 Musk sosyal medyayı karıştırdı

Kısa süre içerisinde "X Æ A-12 Musk" isminin bir kodlama olduğunu düşünmeye başlayan sosyal medya kullanıcıları, gizli anlamlar çıkarmaya başladı bile. Yeniden erkek çocuğu olan Elon Musk'ın ise bu spekülasyonlara ilişkin açıklama yapmadığını belirtelim. Ayrıca X Æ A-12'nin annesi Grimes de sessizliğini koruyor.

Peki ya siz Elon Musk'ın bu paylaşımlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz, sizce X Æ A-12 Musk ismi bir takma ad mı?