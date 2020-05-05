Elon Musk Sahip Olduğu Mülkleri Satışa Çıkarıyor
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Elon Musk Sahip Olduğu Mülkleri Satışa Çıkarıyor

Elon Musk Sahip Olduğu Mülkleri Satışa Çıkarıyor
05.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:45

Tesla Motors'un kurucu ortaklarından olan Elon Musk, birkaç gün önce Twitter hesabından tüm gayrimenkullerini satacağına dair bir paylaşımda bulundu.

Tesla Motors'un kurucu ortaklarından olan Elon Musk, birkaç gün önce Twitter hesabından tüm gayrimenkullerini satacağına dair bir paylaşımda bulundu. Takipçileri Musk'ın şaka yaptığını düşündü. Ancak görünen o ki Elon Musk şaka yapmıyor. Tesla CEO'su sahip olduğu bütün gayrimenkullerini satmaya hazırlanıyor.

Elon Musk, attığı tweet ile tüm fiziksel eşyalarını satacağını, ev sahibi olmayacağını paylaştı. Musk, satış kararının arkasında özgür olma isteğinin yer aldığını yazdı. Takipçileri Elon Musk'ın şaka yaptığını düşünürken geçtiğimiz günlerde The Web üzerinden Musk'a ait iki mülk satış için listelendi. Listelenen evlerden birisinin, Los Angeles Bel-Air bölgesinde bulunan, bir zamanlar Çikolata Fabrikası filminin yıldızı Gene Wilder'ın kullandığı ev olduğu, liste fiyatının ise 9.500.000 dolar olduğu söyleniyor. Elon Musk'a ait Bel-Air bölgesinde olan bir başka ev de 30,000,000 dolar satış fiyatı ile The Web satış listesinde bulunuyor.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Elon Musk'ın İki Malikanesi Satışa Çıktı

Bel-Air Country Golf kulübü arazisi içerisinde bulunan Gene Wilder tarafından kullanılan ev, 5 yatak odasına sahip, şehir manzaralı arazi içerisinde konumlanan bir çiftlik evi. Satış listesinde yer alan ikinci ev ise 1990 yılında inşa edilmiş. Evin içerisinde bulunan bir adet master süit ve iki katlı kütüphane dikkat çekiyor. Evin dikkat çeken bir diğer özelliği ise arazisi içerisinde bulunan ışıklandırılmış tenis kortu.

Elon Musk, listede 9.500.000 dolara satılan bir zamanlar Wilder'ın kullandığı evi 2013 yılında 6.75 milyon dolara satın almıştı. Listede yer alan ikinci evi ise 2012 yılında 17 milyon dolara satın aldı. Her ne kadar Musk, bu satışlardan kâr elde edecekmiş gibi görünse de Tesla CEO'su Twitter hesabından yaptığı paylaşımda özgür olma isteğinin bu kararı vermesinde etken olduğunu paylaştı.

Kaynak: Tamindir

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