Elon Musk'ın uzay tweet'i ortalığı karıştırdı!

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter hesabından ''Mars'ı ele geçirelim'' notuyla paylaştığı ay fotoğrafıyla takipçilerini ikiye böldü. Takipçileri, uzaya adım atmak için çalışmalar yürüten Musk'ın ne yapmaya çalıştığını anlayamadı.

Üzerinde 'Mars'ı ele geçirelim' yazan bir tweet atan Musk, birçok kullanıcıdan tepki aldı. Gönderdiği tweet üzerinde bulunan fotoğrafta kızıl gezegen Mars yerine 2018 Temmuz'da gerçekleşen Ay tutulmasının fotoğrafı bulunan görsel sonucunda herkes Elon Musk'ın Ay ile Mars'ı karıştırdığını düşündü.

AY İLE MARS'I KARIŞTIRDI

Viv isimli bir Twitter kullanıcısı "Bu Ay" diye bir tweet attığında Elon Musk, Viv isimli kullanıcıya iki tane gülen emojiyle yanıt verdi. Şu an için Elon Musk gerçekten de Mars ile Ay görsellerini karıştırdı mı yoksa dikkat çekmek için böyle bir 'hata' yapmış gibi mi göründü bilinmiyor ancak uzay çalışmaları konusunda en çok konuşulan isimlerden birinin böyle bir hata yapmış olmasına ihtimal verilmiyor.

SLOGANI İLK KEZ 2014 YILINDA DUYURDU

Görsel aramalarına göre Musk'ın uzay şirketi SpaceX, 'Mars'ı ele geçirelim' şeklindeki sloganını ilk kez 2014 yılında paylaştı ve bu fotoğrafta Mars'ın görseli bulunuyordu. Musk, şu anda SpaceX ile beraber 'Starship' isimli multi milyar dolarlık bir proje üzerine çalışıyor. Musk, bu araçla birlikte gelecekte insanları Ay ve Mars'a taşımayı planlıyor.