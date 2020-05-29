Elon Musk'ın Eşi Ruhunun Bir Parçasını Satışa Çıkardı Grimes, Los Angeles'ta yer alan Maccorone sanat galerisinde "Selling Out" isimli sergide resimlerini, çektiği fotoğrafları ve kavramsal sanat çalışmalarını 31 Ağustos tarihine kadar internet üzerinden satışa

Grimes, Los Angeles'ta yer alan Maccorone sanat galerisinde "Selling Out" isimli sergide resimlerini, çektiği fotoğrafları ve kavramsal sanat çalışmalarını 31 Ağustos tarihine kadar internet üzerinden satışa sundu. Elon Musk'ın eşi, insanları şaşırtan bir karar alarak ruhunun bir parçasını da satışa çıkardı.

Elon Musk'ın Eşi En İyi Teklifi Verene Ruhun Bir Kısmını Satacak

Müzisyen kimliğinin yanı sıra görsel sanatçı da olan Grimes, "Selling Out" sergisinde ruhunun bir parçasını temsil eden bir yasal belgeden oluşan kavramsal sanat çalışması da bulunuyor. En iyi teklifi veren alıcı, Grimes'ın ruhunun bir parçasına sahip olacak.

Grimes, Bloomberg'de yer alan habere göre aslında ilk başta böyle bir belge satmayı düşünmüyordu ama avukatı ile uzun süre istişare ettikten sonra kendisine göre felsefi açıdan çok ilginç bir fikir buldu. Grimes'ın bu kararı, duyanları şaşkınlık içerisinde bıraktı. Grimes, insanları şaşırtan bu kararı şu sözler ile ifade etti:

"Kimsenin satın almasını istemedim o yüzden 10 milyon dolar diyelim böylece satılmaz diye düşündük. Ancak avukatımla birlikte derin düşündükçe iş felsefi açıdan daha ilginçleşti. Yasal belgeler biçiminde bir fantastik sanat eseri fikri bana çok cazip geldi. Dünyanının içinde bulunduğu mevcut durumu dikkate alırsak bir şeyi 10 milyon dolara satar mısınız?"