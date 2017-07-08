Elmalılı Hamdi Yazır Baba Ocağında Anıldı

Burdur'da 3. Elmalılı Hamdi Yazır Anma Programı düzenlendi.



Elmalılı Hamdi Yazır'ın baba ocağının bulunduğu Çavdır ilçesi Yazır köyünde yapılan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Burdur Valisi Şerif Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu topraklarda yetişen bir ilim insanının anılması ve ona karşı vefa duygusunun ifade edilmesi için bir araya geldiklerini söyledi.



Bu toprakları vatan yapan, bu toprakların hamurunu yoğuran, çimentosu olan, kültürünü oluşturan insanların unutulmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, Türkiye'de birçok ilim insanının bulunduğunu kaydetti.



Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın baba ocağının Yazır olduğunu, daha sonra Antalya'nın Elmalı ilçesine taşındığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:



"İstanbul'da medrese eğitimi görmüş Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Efendi'nin anılması için buradayız. Elmalılı Hamdi Yazır, Osmanlı döneminde doğmuş tefsirin dışında, şairliği olan felsefe ile uğraşmış bir ilim insanı, biz bu yönlerini fazla bilmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) okuduğu bir duanın, o okuyuncaya kadar Elmalılı Hamdi Yazır'ın olduğunu bilen de çok azdı. Biz bu kadar vefasızız ama Avrupa'daki bir şairi, bilim insanını unutmadık, hep onlar öğretildi. Avrupalılaşalım derken Avrupalıların değerleriyle kendi kültürümüzü karıştırmaya çalıştık, içinden de çıkamadık."



Yılmaz, Türk kültüründe değerlerin önemli olduğunu dile getirerek, "İçinden geçtiğimiz dönemi de değerlendirirsek kendi kültüründen uzaklaşmış, yozlaşmış bir nesille bu devletin, milletin devam etmesi mümkün değil. Önce kendi değerlerimize, kültürümüze sahip çıkacağız. Bu birlik, beraberliğimizi sağlayacak olan çimentoya, harca ihtiyacımız var. Bu çimentoyu, harcı oluşturan değerlerin gelecek nesillerimize aktarılması gerekiyor." diye konuştu.



Programda ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, Elmalılı Hamdi Yazır'ın hayatını ve güncel konuları içeren söyleşi gerçekleştirdi.



Anma etkinliği, yemek ikramının ardından sona erdi.