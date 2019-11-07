Elmalı İtfaiye İstasyonu'na araç takviyesi

07.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:20

AntalyaBüyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Elmalı İtfaiyesi'ni güçlendirdi. İlçede olası doğal afetlere ve yangınlara karşı hızlı ve etkili müdahale edebilmek için Elmalı İtfaiye Amirliği'ne tam donanımlı 1 adet itfaiye kurtarma aracı verildi.



Elmalı'nın 60 mahallesinde itfaiye hizmetlerinin en etkin şekilde yürütülmesi için harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Elmalı İtfaiye Amirliği'ne araç takviyesi yaptı. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından teslim edilen 1 adet İveco marka itfaiye kurtarma aracı Elmalı'da hizmet vermeye başladı. Mevcutta 10 personel, 1 devriye müdahale aracı ve 3 araçla çalışmalarına devam eden Elmalı İtfaiye Amirliği yeni gelen tam donanımlı araçla birlikte daha güçlü hale geldi. Elmalı İtfaiye ekipleri bu sayede ilçede meydana gelebilecek yangınlara ve afetlerde daha hızlı ve etkin müdahale etme imkanına kavuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA