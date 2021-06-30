Elmalı'daki istismar davasından yeni detaylar! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
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Elmalı'daki istismar davasından yeni detaylar! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış

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Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesiyle ilgili davada anne ve üvey babanın tahliye edilmesi tepki çekti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tahliyelere itiraz ederken sanıklardan Merve A. ile Rahmi A.'nın gazinoda tanıştıkları ortaya çıktı. Merve A.'nın kons olarak çalıştığı sırada birlikte olmaya başladıklarını söyleyen üvey baba, kısa bir süre sonra da evlendiklerini anlattı.

Geçen yıl haziran ayında, savcılığa müracaat eden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A. ve kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan ve istismara uğradığı öne sürülen çocukların Çocuk İzlem Merkezi'nde doktorlar gözetiminde ifadesine başvurdu. Anne ve üvey baba bir süre cezaevinde kaldıktan sonra son duruşmada tahliye edildi. Bu karar dün Türkiye gündemine oturdu. Tepki çeken tahliye kararına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da itiraz etti.

SİLAHLI YAĞMA SUÇUNDAN HAPSE GİRMİŞ

Sabah'ın haberine göre Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Elmalı davasında cinsel istismar ile suçlanan anne Merve A.'nın 2019 yılında Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma suçundan uzun süre cezaevinde yattığı öğrenildi.

GAZİNODA ÇALIŞIRKEN TANIŞMIŞLAR

Anne Merve A.'nın gazinolarda kons olarak çalıştığı ortaya çıkarken Rahmi A. tanışmalarını şöyle anlattı: "Ben Merve A.'yı Finike'de gazinoda gördüm. 2018'de evlendik. Onun resmi olarak ikinci eşiyim. Çocukların söylediği gibi ahlaksız bir durum söz konusu değil. Babaanne G.S., anneyi kötü göstererek çocukları bize göstermemeye başladı. Eşim Merve A., 2019 yılında yağma suçundan cezaevine girdi. Bugüne kadar 4 kez cezaevinden izinli çıktı ve bunun iki gününü otelde tatil yaparak geçirdik. Diğer iki günde ise eşim ve ben çocuklarla bir arada kalma zamanımız olmadı" diye konuştu.

ÇOCUKLARINI SUÇLADI

Merve A. da savunmasında, 2019 yılında yağma suçundan cezaevine girdiğini, iki çocuğu ve eşiyle aynı ortamda hiç bulunmadıklarını iddia ederek eski kayınvalidesini ve eşini iftira atmakla suçladı. Ayrıca, çocuklarının dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını söyledi.

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