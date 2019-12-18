Elmalı'da Radyo Yayıncılığı ve İletişim konuşuldu

18.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:58

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu'nda "Kariyer Söyleşileri" kapsamında "Radyo Yayıncılığı ve İletişim" hakkında söyleşi gerçekleştirildi.



TRT Radyodan sorumlu Müdür Yardımcısı Mustafa Cansız, Yapımcı Tayfun Yönlü, Spiker Hatice Aslan Ersan ve Mühendis Fevzi Hallaç'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye öğrenciler büyük ilgi gösterdi.



TRT Müdür Yardımcısı Mustafa Cansız konuşmasında öğrencilerin eğitim aldıkları yerdeki şanslarını kendilerinin ortaya çıkarabileceğini belirterek bunun için çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Radyosu olmayan bir evden çıkıp okuyarak ve çalışarak radyo müdürlüğü kariyerine ulaştığını söyleyen Cansız, öğrencilik yaşamında iş yaşamına göre daha fazla zamanları olduğunu belirterek; "Sizlere öncelikli tavsiyem çok okumanız gerektiğidir. Kendi isteğinize göre kitaplar seçin ama bilgi ve kültür seviyenizi artıracak kitapları tercih edin. İyi bir iletişimin, başarılı bir meslek yaşamı için bunu ihmal etmeyin. İyi bir işletmeci, iyi bir muhasebeci, iyi bir tarımcı, yani mesleğiniz ne olursa olsun iyi bir meslek sahibi olmak dili iyi kullanmayla olacaktır. Bunun yolu da okumaktan geçiyor" dedi.



Spiker Hatice Aslan Ersan konuşmasına başlarken herkesin sevdiği işi yapması gerektiğini, kendisinin uluslararası ilişkiler mezunu olduğunu, bankacılıkla başlayan iş hayatını bırakıp sevdiği meslek olan radyoculuğa geçtiğini söyledi. Ersan konuşmasında "Günümüzde herkes kendini bir şekilde anlatmaya çalışıyor, mesleği için iyi bir dil eğitimi almaya çalışıyor. Bunları yapabilmek için öncelikle Türkçemize hakim olmamız gerekiyor. İyi bir iletişim için bu şarttır. Bu da bilgi ve bilinç ile oluyor" ifadelerini kullandı.



Yapımcı Tayfun Yönlü ise sözlerine MYO eğitimi ile hayata başladığını, inşaat teknikerliği okuduğunu, isteyen herkesin çok çalışarak farklı kariyerler çizebileceğini belirtti. Hayatta şansın kapılarını birkaç kez çalacağını ve bu fırsatları iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Yönlü sözlerini şöyle sürdürdü: "Zengin ve varlıklı olmanın farkını ve önemini bilmeniz gerekiyor. Zengin olmak sadece paraya sahip olmak değildir. Bilgiye sahip olmak, bilgiye nasıl sahip olunacağını bilmek de zenginliktir. İyi bir iş sahibi olmak da bir servettir. Bilgiye sahip olmalısınız ve bunu nasıl kullanacağınızı da bilmelisiniz. Bir ortamda konuşurken birisinin dikkatini çekmesi üzerine 17 yaşında stüdyoya girdim. O günden bugüne radyoculuğa devam ediyorum. İletişimin farklı araçları vardır. Söz ile yazı ile vücut dili ile jest ve mimiklerle iletişim kurabilirsiniz. Ancak bunları nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz."



Mühendis Fevzi Hallaç da bir radyo programının yayınlanması için ön hazırlıkları, yayın aşamasında yapılması gerekenleri anlattı. Türkiye'de sadece TRT değil birçok özel radyo ve televizyon yayıncılığında da çalışılabileceğini belirterek "Sadece spikerlik, yapımcılık değil ışık, montaj, bilgisayar, elektronik, elektrik, elektronik haberleşme gibi birçok alanda sizlerin iş bulma imkanları var. Yeter ki fırsatları değerlendirebilin." dedi.



Söyleşi sonrasında Elmalı MYO Müdürü Doç. Dr. Halil Demir konuşmacılara söyleşi anısına hediye takdiminde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA