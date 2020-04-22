Elmalı'da doğal kaynak suları tarımda değerlendirilecek Elmalı ilçesinde doğal kaynak sularının bir araya toplanarak tarımsal üretimde değerlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Elmalı ilçesinde doğal kaynak sularının bir araya toplanarak tarımsal üretimde değerlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, boşa akan kaynak sularının tarımsal alanlarda kullanılması için yaptıkları çalışmanın bu yıl ilk meyvesini vereceğini söyledi.

Geçmiş yıllarda kaynak sularının halk arasında "Düden" olarak bilinen kanala aktığını ve tarımsal alanlarda kullanılamadığını ifade eden Öztürk, "Yürüttüğümüz çalışmayla Bayralar, Eymir, Düdenköy, Yakaçiftlik ve Avlan mahallelerimizde tarımsal alanların sulanmasını amaçlıyoruz. İnşallah bu sayede ilçemizde tarımsal üretim artacak, insanlarımızın refah düzeyi yükselecek." dedi.

Suların verimli kullanılabilmesi için bir dizi ıslah ve iyileştirme çalışmaları yaptıklarını kaydeden Öztürk, çalışmanın verimli olması halinde, ilerleyen süreçlerde başka mahallelerin de sulama suyundan yararlanmasını planladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA