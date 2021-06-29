Elmalı davasında Türkiye ayağa kaldıran karara FOX TV'den siyah ekranlı tepki
Antalya'nın Elmalı ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyine cinsel istismarda bulunan anne, üvey baba ve arkadaşlarının tutuksuz olarak yargılanmasına büyük tepki sürerken, FOX TV'den de dikkat çeken bir adım geldi. FOX TV, Gülbin Tosun'un sunduğu Ana Haber'e siyah arka fonla çıktı.
Türkiye, anneleri, üvey babaları ve arkadaşlarının tacizlerini çizerek anlatan 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyini konuşuyor. Elmalı'da görülen davada sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmesine, sosyal medyadan büyük tepki geldi.
FOX TV SİYAH EKRANLA ÇIKTI
Yaşanan mide bulandırıcı olaya başta sosyal medyada kullanıcıları olmak üzere ünlüler, futbol kulüpleri ve siyasiler çeşitli yöntemlerle tepki gösterdi. Çocuğa karşı cinsel istismara tepkisini koyan kurumlardan biri de FOX oldu. FOX TV, Gülbin Tosun'un sunduğu Ana Haber'e tepki amacıyla siyah arka fonda çıktı.