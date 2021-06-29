Elmalı davasında Türkiye ayağa kaldıran karara FOX TV'den siyah ekranlı tepki

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyine cinsel istismarda bulunan anne, üvey baba ve arkadaşlarının tutuksuz olarak yargılanmasına büyük tepki sürerken, FOX TV'den de dikkat çeken bir adım geldi. FOX TV, Gülbin Tosun'un sunduğu Ana Haber'e siyah arka fonla çıktı.