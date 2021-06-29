Elmalı davasında Türkiye ayağa kaldıran karara FOX TV'den siyah ekranlı tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elmalı davasında Türkiye ayağa kaldıran karara FOX TV'den siyah ekranlı tepki

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyine cinsel istismarda bulunan anne, üvey baba ve arkadaşlarının tutuksuz olarak yargılanmasına büyük tepki sürerken, FOX TV'den de dikkat çeken bir adım geldi. FOX TV, Gülbin Tosun'un sunduğu Ana Haber'e siyah arka fonla çıktı.

Türkiye, anneleri, üvey babaları ve arkadaşlarının tacizlerini çizerek anlatan 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyini konuşuyor. Elmalı'da görülen davada sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmesine, sosyal medyadan büyük tepki geldi.

FOX TV SİYAH EKRANLA ÇIKTI

Yaşanan mide bulandırıcı olaya başta sosyal medyada kullanıcıları olmak üzere ünlüler, futbol kulüpleri ve siyasiler çeşitli yöntemlerle tepki gösterdi. Çocuğa karşı cinsel istismara tepkisini koyan kurumlardan biri de FOX oldu. FOX TV, Gülbin Tosun'un sunduğu Ana Haber'e tepki amacıyla siyah arka fonda çıktı.

Elmalı davasında Türkiye ayağa kaldıran karara FOX TV'den siyah ekranlı tepki
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan 'istismara uğrayan çocukların annesinin kemiklerini kıracağım' diyerek kendisini ihbar etti
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan "istismara uğrayan çocukların annesinin kemiklerini kıracağım" diyerek kendisini ihbar etti
Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu
Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
ZEYNEP NURSEN: Ekranı siyah yapınca bu tür olayların önüne mi geçilecek, ekranın rengini siyah yapma da önlemek için bir iki kelam et bari
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Şevval Şahin İbrahim Selim
Spor Cristiano Mesut Özil Metin Oktay Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elmalı davasında Türkiye ayağa kaldıran karara FOX TV'den siyah ekranlı tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 23:09:30. #1.14#

title