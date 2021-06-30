Elmalı'da 2 kardeşin istismarı davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabında bazı belgeler yayımlandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabında dava dosyasında yer alan bazı belgelerin yayımlanması tepki çekti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabında dava dosyasında yer alan bazı belgelerin yayımlanması tepki çekti.

Elmalı ilçesinde 2019'da gerçekleştiği öne sürülen iki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili yürütülen yargılamada, sanıklar çocukların annesi M.A. ile üvey baba R.A'nın 5 Ocak 2021'de görülen davada adli kontrol tedbiri alınarak serbest bırakıldıklarının ortaya çıkması kamuoyunda infial oluşturdu.

Çocukların anlatımlarından yola çıkılarak Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) pedagoglar eşliğinde çizildiği ileri sürülen resimler, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda paylaşıldı.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Mayıs'ta görülen son duruşmada da sanıkların tutuksuz yargılanması, bu duruma yapılan itirazın bir üst mahkemede reddedildiğinin duyulması tepkileri daha da arttırdı.

Sanık çiftin, mağdur küçük kızla olan fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcıları, sanıkların tutuklanması için çağrılarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca konuyla ilgili "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek yakın takibimizi sürdüreceğiz." açıklaması yapıldı.

Tepkilerin artması üzerine Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir." denildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada "Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız." İfadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yargılama süreci ile ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) inceleme başlattığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da konuya ilişkin tepkisini "Her bir çocuk istismarı kalbimizde onulmaz yaralar açıyor. Çocuklara yönelen kirli ellere asla toleransımız yoktur." sözleriyle gösterdi.

Sanık anne adına hesap açıldı

Konuya ilişkin tepkiler yükselirken Twitter'da sanık anne M.A. adına açılan hesapta dava dosyasında yer aldığı iddia edilen bazı belgeler paylaşıldı.

Sanık avukatının da müvekkilinin adına açıldığını doğruladığı hesapta, 61 paylaşım yapıldığı, 20 belgeye yer verildiği görüldü. Sanığın kendisini savunduğu paylaşımlar tepki topladı.

Hukuki bir dille hazırlandığı görülen paylaşımlarda dava dosyasındaki belgelerin yer alması dikkati çekti.

Dava süreci

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına 5 Mayıs 2020'de başvuran çocukların babaannelerinin Antalya'nın Finike ilçesindeki torunlarının anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı, mağdurların, Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan beyanları ile yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığı kaydedilmişti.

Sanıkların 16 Ekim 2020'de tutuklanmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, yargılama sürecinde ise delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021'de tutuksuz yargılanmalarına karar verildiği, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz yargılamaya yapılan itirazın ise Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiği bildirilmişti.

Yargılama sürecinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, duruşmanın 17 Eylül 2021 görüleceği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam