Elmalı Belediyesi'nden "Bir yastıkta, bir ömür projesi"

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Belediye Başkanı ve eşinin yeni evlenen çiftleri ziyareti Çiftlerle yapılan sohbet Belediye Başkanının açıklaması Verilen hediyeler Elmalı Belediyesinden "Bir yastıkta, bir ömür" projesi ANTALYA (AA) – Elmalı Belediyesince başlatılan "Bir yastıkta bir ömür" projesi kapsamında Belediye Başkanı...

Belediye Başkanı ve eşinin yeni evlenen çiftleri ziyareti

Çiftlerle yapılan sohbet

Belediye Başkanının açıklaması

Verilen hediyeler Elmalı Belediyesinden "Bir yastıkta, bir ömür" projesi

ANTALYA (AA) – Elmalı Belediyesince başlatılan "Bir yastıkta bir ömür" projesi kapsamında Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi, hayatlarını birleştiren çiftleri evlerinde ziyaret ederek bir yastıkta, mutlu bir ömür geçirmeleri temennisinde bulunuyor.

Elmalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce başlatılan ve Türkiye'nin birçok yerinde örnek olarak uygulamaya konulan "Aramıza hoş geldin bebek" projesinin ardından, ilçe genelinde yeni evlenen çiftlere yönelik "Bir yastıkta, bir ömür" projesi başlatıldı. Proje kapsamında Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk, yeni evlenen çiftleri evlerinde ziyaret ederek, mutluluklarına ortak oluyor.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, projenin amacının ilçe genelinde hayatlarını yeni birleştiren çiftlere destek olmak, aile bütünlüğü, evlilikte sadakat, birlikte çıkılan yolda eşlerin birbirlerine destek olmaları, aynı nikah akdinde olduğu gibi iyi günde kötü günde birbirlerine destek olarak zorlukları birlikte aşmalarını sağlamak, karşılıklı anlayış ve aile saadetinin temelini hoşgörünün oluşturduğunu hatırlatmak olduğunu söyledi.

Toplumun temelini bireylerin oluşturduğunu, mutlu bireylerin de mutlu aileleri, mutlu ailelerin ise mutlu toplumları oluşturacaklarını vurgulayan Öztürk, şunları ifade etti:

"Belediye olarak birçok sosyal projeler gerçekleştiriyoruz. Bir yastıkta bir ömür projemizi de vatandaşlarımızın iyi günlerinde, kötü günlerinde yanlarında olduğumuzu göstermek, onların mutluluklarına ortak olmak, yaşayabilecekleri sıkıntılarında birlikte çözüm üretmek amacıyla başlattık. Eşim Meltem hanımla birlikte ilçemizde yeni evlenen çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz, onlara tavsiyelerde bulunup, kahvelerini içiyoruz. Yeni evlenen çiftçilerimizin isteklerini, arzularını dinleyerek, onların hayata bakış açılarından bizlerde hizmetlerimize yön vermeye çalışıyoruz. Güzel bir proje, ben yeni evlenen çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın." dedi.

Yeni evlenen Hasan - Hilal Uca çifti de belediye başkanı ve eşinin kendilerini ziyaret etmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Ziyaretle birlikte yeni başladıkları hayatlarında yalnız olmadıklarını hissettiklerini belirten Hasan Uca, "Başkanımız ve eşleri ziyaretleriyle bizleri çok mutlu ettiler. Hiç beklemiyorduk, güzel bir proje başlatmışlar. Bu sayede bizler yalnız olmadığımızı mutluluk, sorun ve sıkıntılarımızı paylaşabileceğimiz ailemiz dışında birilerinin olduğunu hissettik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak