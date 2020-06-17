Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü
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Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü

Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü Baraj üzerini kaplayan yeşil renk havadan görüntülendi Elmalı Barajı'nın üzerinin yeşil renge bürünmesi vatandaşları tedirgin etti.

17.06.2020 01:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:41

Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü

Baraj üzerini kaplayan yeşil renk havadan görüntülendi

İSTANBUL - Elmalı Barajı'nın üzerinin yeşil renge bürünmesi vatandaşları tedirgin etti. Son zamanlarda Haliç ve İstanbul Boğazı'ndaki kirlilik dikkat çekerken bu sefer Elmalı Barajı'nın yüzeyi yeşil renge bürünmesi görüntülendi.

İstanbul'a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı Barajı'nın üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Yeşil renge bürünen Elmalı Barajı havadan görüntülendi

İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı barajı üzerinde oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu.

Elmalı Barajı'nda görülen kötü görüntü sonrası bölge halkında tedirginlik oluştu. Elmalı Barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da  elden geçirilmişti. Öte yandan yeşile dönen Elmalı Barajı drone ile havadan görüntülendi.

Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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