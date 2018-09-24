Elleri ve Ayakları Birden Kararmaya Başlayınca Parmakları Kesilen Talihsiz Adam Gayda Tutkusundan Vazgeçmedi

Sistemik skleroz adı verilen bağışıklık sistemi rahatsızlığı yüzünden el ve ayakları birden kararmayabaşlayanAndrew Shilliday'ın hayatı 8 ay boyunca kabusa döndü. Tam zamanlı olarak gayda dersleri veren Shilliday gayda tutkusundan asla vazgeçmedi. Kendisi için özel geliştirilmiş gayda sayesinde eski günlerine geri döndü.

EL VE AYAK PARMAKLARI BİRDEN SİYAHLAŞTI

Sistemik skleroz adı verilen bağışıklık sistemi rahatsızlığı yüzünden kabusu yaşayan Andrew Shilliday, vücudunda döküntü şikayetiyle doktorun kapısını çaldı. Sistemik skleroz tespit edilen Shilliday'in el ve ayak parmakları birden siyahlaşmaya başladı, onu neredeyse ölüme götürecek olan kangren anlaşıldıktan sonra da el ve ayak parmakları kesildi.

UZMANLAR HASTALIĞIN BELİRTİLERİNE KARŞI UYARDI

Daily Mail'de yer alan habere göre; sistemik skleroz, bağ dokusunun kalınlaşmasına neden olurarak, kan akışını yavaşlatarak, kangreyi tetikliyor. Shilliday, hayatını alt üst eden bu hastalık yüzünden hayatının sekiz ayını hastanede geçirdi. Uzmanlar, hastalığın belirtilerine karşı uyanık olmak gerektiği konusunda uyarıyor.

PARMAKLARI KESİLDİ

Parmakları kesilen Andrew Shilliday, yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldığını belirtti. Hastalığı hakkında açıklama yapan Shilliday, "El parmaklarımın ve ayak parmaklarımın renginin değişmeye başladığını görünce, durumumun ciddi olduğunu anlamıştım" dedi. Gayda sanatçısı olan Andrew Shilliday, "Çok fazla acı çektim, işlerin iyiye gitmeyeceğini düşünmüştüm.

GAYDA TUTKUSUNDAN VAZGEÇMEDİ

Tam zamanlı olarak gayda dersleri veriyorum ve bu benim geçim kaynağımdı. Bir daha asla gayda çalamamaktan ve gayda çalmayı öğretememekten çok korktum" dedi. Yeniden yürümeyi öğrenen Shilliday, gayda tutkusundan asla vazgeçmedi. Kendisi için özel geliştirilmiş gayda sayesinde eski günlerine geri döndü.