Elleri bantlanarak öldürülen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elleri bantlı halde bıçaklanarak öldürülen 85 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elleri bantlı halde bıçaklanarak öldürülen 85 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamam Sokak'taki evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti. Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal'ı elleri bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede karın bölgesinden bıçaklanan Topal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Topal'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Topal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evinin önüne getirilen Topal'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından Kartepe Aslanbey Başaran Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı