Elleri bantlanarak öldürülen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elleri bantlanarak öldürülen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

Elleri bantlanarak öldürülen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elleri bantlı halde bıçaklanarak öldürülen 85 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elleri bantlı halde bıçaklanarak öldürülen 85 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamam Sokak'taki evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti. Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal'ı elleri bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede karın bölgesinden bıçaklanan Topal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Topal'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Topal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evinin önüne getirilen Topal'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından Kartepe Aslanbey Başaran Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. - KOCAELİ

Elleri bantlanarak öldürülen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı
Elleri bantlanarak öldürülen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı
Elleri bantlanarak öldürülen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı
Elleri bantlanarak öldürülen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı
Elleri bantlanarak öldürülen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Arda Turan Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankaragücü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elleri bantlanarak öldürülen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 16:00:57. #1.14#

title