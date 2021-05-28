Eller semaya rahmet için açıldı
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Eller semaya rahmet için açıldı

Eller semaya rahmet için açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesinde yaşanan kuraklığa karşı yağmur duası yapıldı.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesinde yaşanan kuraklığa karşı yağmur duası yapıldı.

Denizli'nin ürettiği anasonuyla ünlü Belevi Mahallesi'nde yaşanan kuraklığa karşı yağmur duası yapıldı. Mahallenin en yüksek mevkilerinden biri olan su deposu mevkiinde bir araya gelen mahalle sakinleri kurban kesip dua etti. Belevi Muhtarı Mustafa Yanık, yağmur duasının alınan izinlerle pandemi kurallarına göre yapıldığını söyledi. Belevi Mahallesin de çiftçilerin susuz üretim yaptığını, en çokta anason üretiminin yapıldığını anlatan Muhtar Mustafa Yanık, "Yaşanan kuraklık her yerde olduğu gibi bizde de çok etkili oldu. Anasonlarımızı ektik ancak istediğimiz beklediğimiz bahar yağışları yağmadı. Filizlenen anason tohumlarımız susuzluktan sararmaya solmaya başladı. Arazilerimizi taşıma suyuyla, sulama gibi bir şansımız yok. İnşallah rahmet yağar. Yağışlar olmazsa bu yıl çiftçilerimizin zararı çok büyük olacak. Buğdaylarımız susuzluktan boylanmadan baş verdi, ancak başakların içi yok. Mahalle sakinlerimizle birlikte ikinci kez yağmur duasına çıktık. Adaklar kurbanlar kestik. İnşallah en kısa sürede yağmur yağar çiftçimizin yüzü güler. Yoksa çok sıkıntılı zor günler bizi bekliyor" dedi. - DENİZLİ

Eller semaya rahmet için açıldı
Eller semaya rahmet için açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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