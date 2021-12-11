Elkızı canlı izle! Fox TV El Kızı 8. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen dizisi El Kızı 8. yeni bölümüyle bugün FOX TV ekranlarına gelecek. El Kızı yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler "El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 8. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?" aratması yapıyor. El Kızı canlı izle! El Kızı 8. yeni bölüm izle! El Kızı 8. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak? El Kızı canlı izleme linki!
Ek Kızı dizisi canlı izleme linkiyle merak ediliyor. Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 8. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?
Zeliha'nın gelişiyle bütün dengeler değişir. Ezo için hayat bambaşka bir hal alır. Öldü bildiği annesi yaşıyordur. Annesine kavuşmuştur ama hiçbir şey umduğu gibi değildir. Bunca zaman kim saklamıştır annesini? Selçuk ise bir yandan sevdiği kadının dönüşüyle içinde kopan fırtınaları dindirmeye çalışırken bir yandan da Zeliha'ya bunu yapanların peşine düşmüştür. Çemberin daraldığının farkında olan Cavidan, şüpheleri kendi üzerinden uzaklaştırmak için çok tehlikeli bir karar alır. Nermin bu sırada bambaşka bir tehditle uğraşıyordur - Cemal! Harun'un da dahil olduğu büyük bir suçla hayatları allak bullak olur. Songül ise kendisini birden Ali'nin yanında hem de en zor anında destekçisi olarak bulmuştur. Ali'nin ise aklı da kalbi de Ezo'dadır. Artık susmayacaktır Ali. Ezo'ya içinde ne varsa döker. Ezo için bir başka şok da bu olur. Dünyası başına yıkılan Harun'a bir başka darbe de Ezo'dan gelir. Her şey arap saçına dönmüştür. Tüm bu duygusal depremlerin arasında Ezo da hayatına dair, hislerine dair kesin kararlar almıştır.
Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.
- Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı
- Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı
- İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu
- Münir Can Cindoruk : Ali Demir
- Toprak Sağlam : Nermin Karasu
- Fırat Doğruloğlu : Selçuk
- Çağla Şimşek : Seher Çetin
- Sinan Arslan : Bekir Yılmaz
- Pelinsu Çileli : Aslı Yaman
- Macit Koper : Ekrem
- Mesut Kaytan : Adem Çetin
- Beyza Dolu : Neşe Çetin
- Can Büyükaltay : Cemal
- Alayça Öztürk : Esma Çetin
- Gökçe Akyıldız : Songül
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