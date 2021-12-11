Elkızı canlı izle! Fox TV El Kızı 8. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?

Ek Kızı dizisi canlı izleme linkiyle merak ediliyor. Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 8. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?

EL KIZI CANLI İZLE!

ELKIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeliha'nın gelişiyle bütün dengeler değişir. Ezo için hayat bambaşka bir hal alır. Öldü bildiği annesi yaşıyordur. Annesine kavuşmuştur ama hiçbir şey umduğu gibi değildir. Bunca zaman kim saklamıştır annesini? Selçuk ise bir yandan sevdiği kadının dönüşüyle içinde kopan fırtınaları dindirmeye çalışırken bir yandan da Zeliha'ya bunu yapanların peşine düşmüştür. Çemberin daraldığının farkında olan Cavidan, şüpheleri kendi üzerinden uzaklaştırmak için çok tehlikeli bir karar alır. Nermin bu sırada bambaşka bir tehditle uğraşıyordur - Cemal! Harun'un da dahil olduğu büyük bir suçla hayatları allak bullak olur. Songül ise kendisini birden Ali'nin yanında hem de en zor anında destekçisi olarak bulmuştur. Ali'nin ise aklı da kalbi de Ezo'dadır. Artık susmayacaktır Ali. Ezo'ya içinde ne varsa döker. Ezo için bir başka şok da bu olur. Dünyası başına yıkılan Harun'a bir başka darbe de Ezo'dan gelir. Her şey arap saçına dönmüştür. Tüm bu duygusal depremlerin arasında Ezo da hayatına dair, hislerine dair kesin kararlar almıştır.

ELKIZI KONUSU NE?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Toprak Sağlam : Nermin Karasu

Fırat Doğruloğlu : Selçuk

Çağla Şimşek : Seher Çetin

Sinan Arslan : Bekir Yılmaz

Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

Macit Koper : Ekrem

Mesut Kaytan : Adem Çetin

Beyza Dolu : Neşe Çetin

Can Büyükaltay : Cemal

Alayça Öztürk : Esma Çetin

Gökçe Akyıldız : Songül

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