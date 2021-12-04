Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. El Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Elkızı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Elkızı konusu ne?

ELKIZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elkızı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanıyor.

ELKIZI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elkızı bugünkü 7. bölümün ardından 8. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

ELKIZI 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ELKIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ezo, Harun'un evlilik teklifi için öyle heyecanlıdır ki ayakları yere basmıyordur resmen. Ali için ise Ezo'yu teklifin heyecanı içinde görmek kahredicidir ancak onu yalnız da bırakamaz bu süreçte. Çünkü Ezo'nun doğum günüdür, yani annesinin ölüm yıl dönümü. Bu acı günde onun en büyük desteği Ali'dir. Harun artık planlarının sonuna geldiğini düşünüyordur. Ezo tuzağına düşmüştür. Nermin'le beraber işi hızlandırmaya karar verirler. Onların bu niyetini fark eden Cavidan'ın da başka planları vardır. Kendi kazdıkları kuyuya düşürecektir Harun ve Nermin'i.

Songül'ün gelişi ise Zuhal için başka bir umuttur artık. Ama ne Songül ne de Ali tarafında yeşil ışık yakan yoktur... Şimdilik!

Ezo sonunda kararını verir. Harun'un evlilik teklifine cevabı çok nettir! Herkes kendi hesaplaşmaları, oyunları ve kararlarıyla uğraşırken asıl sürpriz yola çıkmış geliyordur bile. Zeliha!

ELKIZI KONUSU NE?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Toprak Sağlam : Nermin Karasu

Fırat Doğruloğlu : Selçuk

Çağla Şimşek : Seher Çetin

Sinan Arslan : Bekir Yılmaz

Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

Macit Koper : Ekrem

Mesut Kaytan : Adem Çetin

Beyza Dolu : Neşe Çetin

Can Büyükaltay : Cemal

Alayça Öztürk : Esma Çetin

Gökçe Akyıldız : Songül

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