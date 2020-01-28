: Eliz Sakuçoğlu kimdir? Stilist Eliz Sakuçoğlu kaç yaşında, nereli? Semih Ergün kimdir?

28.01.2020 13:49 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:49

Bir süredir aşk yaşayan Stilist Eliz Sakuçoğlu ve DJ Semih Ergün, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi.Samimi şekilde görüntü veren ikili magazin gündemine otururken Semih Ergün kimdir? Eliz Sakuçoğlu kimdir? Stilist Eliz Sakuçoğlu kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.

ELİZ SAKUÇOĞLU KİMDİR?

Eliz Sakuçoğlu doğum tarihi: 1984

Eliz Sakuçoğlu kaç yaşında: 36 yaşında

Eliz Sakuçoğlu nereli: Antakya

Eliz Sakuçoğlu eş: Murat Boz (e. 2008–2012)

Eliz Sakuçoğlu, 1984 yılında Antakya'da dünyaya geldi. Şu an 1.68 boyunda 50 kg ağırlığında olan Sakuçoğlu henüz çok küçükken ailesi ile birlikte Almanya'ya göç ettiler. Bu sebeple eğitimini Almanya'da gördü. Almanya'da olduğu sürede bir mağazada kendisine el harçlık çıkarmak için çalışmaya başladı. Ardından tasarımcılık yapmaya başladı.

Bir süre sonra Eliz Sakuçoğlu'nun anne ve babası ayrıldılar. Sakuçoğlu, bu ayrılığının ardından Türkiye'ye dönerek İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak fotomodellik yapmaya başladı. Eliz Sakuçoğlu bir dönem Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Ardından başrollerinde Hülya Koçyiğit ile Ediz Hun gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Asla Unutma" isimli televizyon dizisinde rol alarak televizyon ekranlarında oyunculuk performansı sergilemeye başladı. Bunları yaparken tasarımcılık da elden bırakmadığı şarkıcı Sıla, Ayşe Hatun Önal gibi ünlü isimlerin klip kostümlerini de tasarladı. Eliz Sakuçoğlu, hala daha tasarımcılık işine devam ediyor ve birçok ünlü isimle çalışıyor.

Eliz Sakuçoğlu, ünlü şarkıcı Murat Boz ile birlikteydi. Çift, 8 yıl boyunca aşk yaşadılar. Ancak geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde yollarını ayırdılar.

SEMİH ERGÜN KİMDİR?

Eliz Sakuçoğlu'nun sevgilisi Semih Ergun DJ'lik yapmaktadır.

Semih Ergun ve Eliz Sakuçoğlu

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