Elif Kaya çilleri çıkmasın diye güneşlenmiyor

Elif kaya "Artık hiç kimseyi dinlemiyorum"

MUĞLA - Bodrum'da sahne alan Elif Kaya çillerinin ortaya çıkmaması için yaz sezonu boyunca güneşlenmediğini ifade etti. Son zamanlarda içine kapandığını ifade eden ünlü şarkıcı, işiyle ilgili artık kimseyi dinlemediğini, albüm çalışmalarını içinden geldiği gibi yapacağını belirtti.

Bir taraftan yeni şarkılar üzerinde stüdyoda çalışan şarkıcı Elif Kaya, bir yandan da konserlerine devam ediyor. Kurban Bayramında Rixos Premium Bodrum'da sahne alan Elif Kaya tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren Kaya, tatilcilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaya, yaz sezonu boyunca Bodrum'da olduğunu ve bayramda Rixos Premium Bodrum'da sahne aldığını belirtti. Yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça denize girdiğini ama güneşlenmediğini ifade eden Kaya "Beyaz tenli bir bayanım, çok güneşte kalmak istemiyorum, çillerim çıkıyor. Beyaz tenli olayı daha çok seviyorum" dedi.

Bu aralar durulduğunu söyleyen Kaya "Ben bu aralar içime kapandım biraz. Bu müzik hayatının dışında kendinle bir yarış hali var ya o yüzden biraz içime kapandım. Biraz kendime zaman ayırıp, neler yazabiliyorum, neler geliştire biliyorum onunla ilgileniyorum. Projeler üretiyorum, çok farklı projeler geliştiriyorum. Kendi bestelerimden oluşan bir albüm ve sürpriz bir proje var ona odaklandım. Bir yandan da farklı dünya müzikleriyle ilgili deneysel çalışmalar yapıyorum. Hareketli bir parçam var ama çok majör bir şarkı. Üzerine İngilizce söz yazıldığında bayağı farklı bir şarkı olur. Bazen bana bu melodi çok soğuk bir melodi diyorlar. Artık kimseyi dinlemiyorum, içimden ne geliyorsa onu çıkaracağım" dedi.