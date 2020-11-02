Elif'i Nevzat Aydın okutacak
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Elif'i Nevzat Aydın okutacak

02.11.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:07

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aydın" Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aydın

" Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın... Evet, gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım" yazdı.

KIZIMIZI OKUTACAĞIZ

Aydın'ın bu çağrısına hemen cevap geldi. Ünlü girişimci gelişmeyi bu sözlerle duyurdu:

İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız.

Elif'i Nevzat Aydın okutacak

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