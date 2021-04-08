Elif Haykır Hobikoğlu kimdir? Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu hayatı ve biyografisi!

Elif Haykır Hobikoğlu kimdir? sorusu gündemin merakla araştırılan konuları arasında yer alıyor. TCMB, Para Politikası Kurulu Üyeliğine İlişkin Basın Duyurusu ile Merkez Bankası PPK üyeliği açıklanan Elif Haykır Hobikoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, Merkez Bankası PPK üyesi Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu hayatı ve biyografisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 22/A maddesi uyarınca açıklanan yeni meclis üyesi Elif Haykır Hobikoğlu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Banka Meclisi üyelerinden Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçildi. Peki, Elif Haykır Hobikoğlu kimdir?

PROF. DR. ELİF HAYKIR HOBİKOĞLU KİMDİR?

Banka Meclisi Üyesi

1977 yılında Ankara'da doğan Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2003 yılında yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü, İktisat Bilim Dalından Doktora derecesi aldı. 2014 yılında Makro İktisat Alanında Doçent unvanını aldı ve aynı alanda 2019 yılında profesör olarak atandı.

Makro iktisat, para politikaları, davranışsal finans, büyüme ve kalkınma alanlarında çok sayıda kitap ve akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk annesidir.

Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalında görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

TCMB PPK ÜYELERİ

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)

Dr. Emrah Şener

Dr. Uğur Namık Küçük

Dr. Oğuzhan Özbaş

Mustafa Duman

Prof. Dr. Abdullah Yavaş

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu